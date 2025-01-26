Для некоторых украинцев предусмотрена выплата 8 тыс. грн: кто может получить деньги и при каких условиях

В 2025 году максимальный размер пособия по безработице в Украине вырос до 8 000 гривен, но для получения выплат нужно иметь страховой стаж не менее 7 месяцев за последний год. Подать заявление можно через Центр занятости или приложение Действие, предоставив необходимые документы.

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OBOZ.UA разобрался во всех нюансах выплат для безработных. Право на получение выплат для безработных определено статьей 43 Закона "О занятости населения". К основным категориям граждан, которые могут претендовать на помощь, относятся:

лица трудоспособного возраста (не достигшие пенсионного возраста), не имеющие работы, но готовые ее искать;

(не достигшие пенсионного возраста), не имеющие работы, но готовые ее искать; лица с инвалидностью , не получающие пенсию по возрасту и желающие работать;

, не получающие пенсию по возрасту и желающие работать; люди, потерявшие работу не по собственной вине , например, из-за сокращения штата или изменения условий труда;

, например, из-за сокращения штата или изменения условий труда; одинокие родители или опекуны детей с инвалидностью, имеющих право на надбавку по уходу за ребенком.

Получить статус безработного могут и ищущие работу впервые. Но важно учитывать, что помощь оказывается только тем, кто платил Единый социальный взнос (ЕСВ), за исключением лиц, впервые обращающихся в Центр занятости.

Как оформить пособие по безработице

обратиться в Центр занятости лично или подать заявление через электронный сервис, например, приложение Действие;

предоставить пакет документов, среди которых:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовую книжку или ее электронную копию;

справку о заработной плате (для определения размера выплат).

Еще одним важным условием является наличие страхового стажа : лицо должно иметь не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев перед обращением.

Продолжительность выплат зависит от страхового стажа и обстоятельств утраты работы. Для лиц с разными периодами страхового стажа предусмотрены следующие сроки получения пособия:

до 3 лет стажа – 180 дней;

3-6 лет стажа – 210 дней;

– 210 дней; 6-12 лет стажа – 240 дней;

– 240 дней; свыше 30 лет стажа – до 360 дней.

Исключением являются лица, достигшие пенсионного возраста за два года до выхода на пенсию. Для них срок выплат увеличен до 720 дней. Существует ряд условий, при которых пособия по безработице могут не оказать:

если лицо уже использовало свое право на получение выплат в пределах двухлетнего периода;

если заявитель не работал официально и не платил ЕСВ (за исключением ищущих работу впервые);

если лицо не выполняет требования Центра занятости, например, не посещает запланированные собеседования или отказывается от предложенной работы.

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не могут предоставить документы о страховом стаже, предусмотрен сокращенный срок выплат – до 120 дней. С 2025 года минимальный размер пособия по безработице для большинства категорий граждан увеличен до 8 000 гривен. Это позволяет отчасти компенсировать инфляцию и повышение стоимости жизни.

Несмотря на это, бесконечно получать пособие нельзя. По истечении срока выплат лицо имеет два варианта: либо устроиться на работу, либо снова восстановить статус безработного, выполнив необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже с 29 января появится новый вид субсидий – на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер такой выплаты будет определяться индивидуально.

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