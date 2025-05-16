Дениса Комарницкого заочно арестовали: СМИ раскрыли детали

Бизнесмена и бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого заочно арестовали – в рамках дела об организации и завладении землей в Киеве. По данным СМИ, решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 9 мая.

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Об этом сообщает "Слово і Діло". Отмечается: само решение о заочном аресте засекречено.

"Комарницкого заочно арестовали. ... Адвокат Комарницкого уже подал апелляционную жалобу на заочный арест. Заседание назначено на 28 мая", – говорится в сообщении.

При этом авторы материала подчеркивают: решение суда также предусматривает привод подозреваемого в суд в течение 48 часов после задержания. Там ему, как утверждается, должны избрать меру пресечения "в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения".

Дело Комарницкого

В начале февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит следственные действия у Комарницкого. Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".

В рамках дела было задержано 7 участников преступной организации, а о подозрении сообщили 10 лицам. Подозревается, что ее возглавлял Денис Комарницкий.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Необходимые решения принимались в КГГА за взятки. Это позволяло Комарницкому влиять на процессы внутри Киевсовета и КГГА – в частности, на назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации.

Позже стало известно, что Комарницкий мог выехать из Украины. Журналистам удалось его разыскать в Австрии.

В конце апреля на имущество Комарницкого, его жены Ирины, а также водителя Юрия Дашкова наложили арест. Речь идет о корпоративных правах, автопарке, наличных, безналичных средствах и ценных бумагах.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь основатель компании KAN Development Игорь Никонов утверждает, что фонды Степана Черновецкого – сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – профинансировали строительство квартир в Киеве, которые продавал Комарницкий с женой. При этом сама KAN Development, утверждается, выступала лишь девелопером проектов.

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