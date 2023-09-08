Дело ПриватБанка. Активы Коломойского на миллиарды гривен арестовали, но всего на 48 часов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) наложили арест на активы бывшего бенефициара "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Их общая стоимость составила 3 млрд грн. Дейстовать этот арест будет в течении 48 часов.

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Об этом сообщили в самом НАБУ. Там отметили, что речь идет о:

долях в уставном капитале обществ, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, "в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн";

почти 1 тыс. объектов недвижимости;

более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

При этом в Бюро подчеркнули, что арест будет действовать 48 часов. В течении же этого времени ожидается решение Высшего антикоррупционного суда, которое позволит наложить полноценный арест.

"НАБУ и САП после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу "Приватбанка" приняли меры по аресту его активов ... сроком на 48 часов. В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество", – говорится в сообщении.

Активы Коломойского могут конфисковать

Как объяснили в НАБУ, решение об аресте активов Коломойского было принято в связи с необходимостью обеспечения "возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве" по ряду фактов. В частности:

присвоения средств ПриватБанка в особо крупном размере;

легализации доходов, полученных преступным путем;

служебного подлога.

Все эти действия, подчеркивается, были совершены организованной группой.

Сейчас Коломойский в СИЗО

Ранее же детективы НАБУ по согласованию с САП вручили подозрение Коломойскому, который уже находится в СИЗО. Бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами банка. Целью было финансирование подконтрольной офшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.

"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – говорится в сообщении.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре 2022 года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам, и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали текст другого подозрения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд отправил под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде залога в более чем 509 млн грн. Ему инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

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