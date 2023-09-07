Дело на 9,2 млрд грн: Коломойскому вручили подозрение в хищениях из ПриватБанка

Детективы НАБУ по согласованию с САП вручили подозрение Игорю Коломойскому, который уже находится в СИЗО. Бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн.

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Об этом сообщили в НАБУ. Кроме того, подозрения получили "пять членов организованной им группы". Их имена не названы. Имя Коломойского также напрямую не указано, однако все факты и предоставленные в видеоролике НАБУ фотографии указывают на него (видео можно посмотреть ниже на этой странице). Указано, что кроме бенефициара банка, участниками преступной схемы были:

бывший председатель правления ПриватБанка и его заместитель, директор казначейства;

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;

заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Отмечается, что, по данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами банка. Целью было финансирование подконтрольной офшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.

"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – говорится в сообщении.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре 2022 года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти в 315 млн дол. США (около 8,2 млрд грн) из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали текст другого подозрения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд отправил под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн. Ему инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

Интересно, что в тексте подозрения Коломойского называют "гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства", тогда как на заседании судья говорил о нем как о "гражданине Украины".

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