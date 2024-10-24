Несмотря на патриотизм и любовь к гривне: экс-ощадовец, замглавы НБУ Пышного инвестирует в долларах и евро

Члены правления Национального банка не прислушиваются к советам главы НБУ Андрея Пышного, который, несмотря на рост инфляции, налогов (военного сбора для физлиц) и девальвацию гривни, продолжает рекламировать населению гривневые активы – в частности депозиты и гособлигации (ОВГЗ) в нацвалюте. Несмотря на весь патриотизм, любовь к Родине. Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, каждое распоряжение и письмо подписывающий лозунгом "Слава Украине", инвестирует собственные средства не в гривневые ОВГЗ, а в номинированные в инвалюте.

Видео дня

Недавно, 7 октября 2024 года, он отчитался перед НАПК (Нацагентством по предотвращению коррупции) о приобретении 1 октября 17 гособлигаций на общую сумму 704,2 тыс. грн. Каждая бумага нарицательной стоимостью 41 220 грн.

Официальный курс НБУ гривна/доллар на 1 октября составил именно 41,22 грн/$. А как известно ОВГЗ нашего Министерства финансов номинированы в трех валютах (гривна, доллар, евро), размещаются еженедельно (каждую вторник) и имеют номинал 1000. Или 1000 грн, или 1000 долларов, или 1000 евро.

Поэтому когда мы видим отчет о приобретении бумаги стоимостью 41 220 грн, то речь идет об инвестициях во внутренние долларовые гособлигации Минфина, которых господин Олейник приобрел 17 штук на $17 тыс. До этого Дмитрий Игоревич Олейник отчитывался в НАПК в 2024 году о покупке других только раз гривневых:

10 июня 2024 - 6 облигаций в евро на общую сумму 264,5 тыс. грн (каждая стоимостью 43 871 грн)

21 мая 2024 - 7 облигаций в долларе на общую сумму 273,6 тыс. грн (каждая стоимостью 39 665 грн)

21 мая 2024 года – 25 облигаций в евро на общую сумму 1,1 млн грн (каждая стоимостью 43 080 грн)

27 февраля 2024 года – 126 облигаций в долларах на общую сумму 4,9 млн грн (каждая стоимостью 38 336 грн)

10 января 2024 года - 551 облигацию в гривне на общую сумму 599,96 тыс. грн (каждая стоимостью 1089 грн)

8 января 2024 года - 5 облигаций в евро на общую сумму 206,1 тыс. грн (каждая стоимостью 41 212 грн)

2 января 2024 года - 9 облигаций в долларах на общую сумму 329,9 тыс. грн (каждая стоимостью 36 650 грн)

В целом, в этом году 8 раундов инвестиций и только один номинированный в украинской валюте почти на 600 тыс. грн, а остальные в долларе и евро на 7,8 млн грн. То есть валютные вложения составили 92,9% от всех, а гривневые – всего 7,1%. Что вряд ли объяснимо патриотизмом или верой в будущее национальной валюты, курс которой планомерно снижал Нацбанк. А его глава Андрей Пышный на этом фоне продолжал призывать население вкладываться в гривневые депозиты и ОВГЗ, однако не смог достучаться до ближайших подчиненных, в частности, заместителя Олейника.

Кстати, в апреле Дмитрий Олейникзаявил, что подарил ценные бумаги на 4,9 млн грн – кому именно, в отчете не указывается. Поэтому НАПК будет сложно проверить это дарование на коррупцию.

Справка: Дмитрий Олейник был назначен заместителем главы Нацбанка 25 октября 2022 года, почти сразу с приходом туда на первую позицию Андрея Пышного. Курирует в НБУ департаменты финансового мониторинга, лицензирования, инспектирования, надзора за банками и небанковских финуслуг. До этого работал в Офисе Президента, Министерстве финансов и Сбербанке под управлением вышеупомянутого Андрея Пышного.

Олейник отчитался в НАПК о получении в прошлом году в Национальном банке зарплаты на общую сумму 6,3 млн грн (в среднем в месяц 528 тыс. грн), а еще 187,7 тыс. грн пенсионных взносов и 158,1 тыс. выплат по командировкам. К тому же сообщил о получении по ОВГЗ 5 млн грн (проценты + погашение) и заработок жены Ольги в размере 7,7 млн грн, заявившей, что была фрилансером в "Дубаи Медиа Сити". Еще Олейник задекларировал владение до сих пор не легализованной в Украине криптовалюты – Bitcoin Cash на 3 757 грн, а также Mazda CX5, приобретенной новой в 2018 году за 820 тыс. гр, и квартиры в Киеве на 130,8 кв.м.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!