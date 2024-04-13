Что будет с ценами, экономикой и долгом Украины: озвучен важный прогноз

Всемирный Банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на 6,5%. При этом цены в этом году вырастут на 9,5%.

Как отметил в своем Telegram-канале глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, экономический прогноз для Украины не учитывает последствия уничтожения энергетической инфраструктуры. Следовательно, оценки предполагают:

Рост реального ВВП: +3,2% в 2024 (+6,5% в 2025 при условии окончания активных боевых действий в 2024).

(+6,5% в 2025 при условии окончания активных боевых действий в 2024). В 2024 году все основные сектора покажут рост, кроме с/х из-за ожидаемого меньшего урожая.

Инфляция: 9,5% в 2024 году (7,9% в 2025 году).

(7,9% в 2025 году). Дефицит счета текущих операций (% ВВП): 7,8% в 2024 году (8,6% в 2025)

году (8,6% в 2025) Дефицит бюджета (без грантов, % ВВП): 20,4% в 2024 году (11,5% в 2025)

(11,5% в 2025) Государственный долг (% ВВП): 96,3% в 2024 году (98,3% в 2025)

"Впрочем, обновленный прогноз Всемирного Банка прямо не учитывает влияние последних обстрелов и разрушений энергетической инфраструктуры Россией. Это прямые убытки для генерации/распределения и убытки для экономики из-за ограничения энергопотребления для промышленных и бытовых потребителей. По экспертным расчетам, с учетом последних обстрелов0, поражены % гидро- и до 80% теплогенерации", – написал Гетманцев.

В целом, по расчетам Центра исследования энергетики, речь может идти о впечатлениях 35-40% всех генерирующих мощностей. Определенную часть из которых можно восстановить относительно быстро (до начала отопительного сезона), а определенную – придется восстанавливать годами.

"Возможно что-то пропустил, но мне кажется странной какая-то непропорционально спокойная реакция партнеров на системное уничтожение нашей э/э генерации в последние месяцы и недели. Возможно, хорошая погода так влияет, межсезонье… Никто же не замерзает, Энергоатом работает, большого дефицита э/э в масштабах всей страны пока нет. Впрочем, это очень обманчивая история", – написал Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 26 марта Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда, что стало уже четвёртым траншем в рамках макроэкономической помощи, которую должна получить наша страна от МВФ. Эти средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую устойчивость.

До конца года запланировано выделение Украине еще трех траншей – на 2,4 млрд и дважды по 1,12 млрд долларов. Деньги должны поступить в начале лета, середины осени и декабре 2024 года. В общей сложности Украина получит 15,6 млрд долларов.

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