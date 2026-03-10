Чиновника с уголовным делом, который нашел 653 тыс. долларов в гараже бабушки, до сих пор не уволили: в Кабмине не могут разобраться, кто за него отвечает

Разоблаченный на недостоверном декларировании на 26,19 млн грн и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко до сих пор находится в должности – даже несмотря на то, что в Офисе генпрокурора сообщили о регистрации соответствующего уголовного производства. В то же время в Кабмине не комментируют, почему несмотря на многочисленные нарушения чиновник до сих пор возглавляет один из органов центральной власти – вместо этого там фактически перекладывают выяснение этого вопроса с одного органа на другой.

Так, на официальный запрос OBOZ.UA к Кабинету министров был получен ответ от Секретариата правительства, в котором отмечается, что этот орган не владеет информацией об основаниях продления пребывания Субботенко на занимаемой должности.

"Секретариат Кабинета Министров не является распорядителем информации по запросам относительно информации других государственных органов Украины, а также относительно информации, которая может быть получена путем обобщения, аналитической обработки данных или которая требует создания другим способом", – говорится в документе.

Кроме того, отмечается, Секретариат Кабмина направил запрос OBOZ.UA по Субботенко Минэкономики – с просьбой дать нам ответ относительно пребывания в должности и.о. председателя Государственной экологической инспекции. Сообщение Секретариата было сформировано 2 марта – однако на момент выхода этой публикации 10 марта OBOZ.UA не получил никаких сообщений от Минэкономики.

Следовательно, мы направили запрос в Минэкономики. И в случае неполучения ответа будем вынуждены обратиться в суд – чтобы в таком порядке получить информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством.

Также мы обратились к самому Субботенко с вопросом, планирует ли он добровольно написать заявление об увольнении по собственному желанию – поскольку сумма, которую НАПК считает недостоверной, почти в сотни раз превышает порог уголовной ответственности. Однако от него ответ также не был получен.

Причиной же для запросов OBOZ.UA стал скандал с Субботенко, который разгорелся в феврале. Тогда в медиа появилась информация, что чиновник, объясняя НАПК происхождение своего состояния, рассказал, что нашел в гараже умершей бабушки 653 тыс. долларов.

При этом бабушка – вместе с дедушкой, – по его словам, заработали эти деньги, в частности, за рубежом. А хранили их в долларах – потому что это якобы "семейное правило".

Вместе с тем, в самом же НАПК считают, что бабушка Субботенко не имела возможности заработать или как-то иначе получить такую сумму. Ведь:

Хотя она и работала исключительно на госдолжностях – однако низового звена.

В частности, она занимала должности техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, заведующего учетом Харьковского политехнического института, заведующего учетом Харьковского райкома комсомола и инструктора сектора учета. То есть получать такие деньги не могла.

До 1991 года в СССР оборот иностранной валюты среди граждан был прямо запрещен.

А потому если бабушка Субботенко действительно переводила заработки в доллары, они были получены незаконно.

"Субботенко заявил, что часть средств получена с продажи квартиры, но это всего лишь 11 тыс. долларов. Женщина также не осуществляла предпринимательской деятельности, а также не была учредителем и/или бенефициарным владельцем никаких юридических лиц", – резюмировали авторы материала.

Поэтому НАПК сделало вывод о наличии признаков уголовного преступления по ч. 2 ст. 366-2 УК – декларирование недостоверной информации.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора сообщили о регистрации уголовного производства против Субботенко – по той же ст. 366-2 УКУ.

"В рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных объяснений установленным фактическим данным. Досудебное расследование поручено проводить ГБР", – говорится в сообщении.

