Части украинцев приостанови выплату пенсий: в чем причина и что делать

Многие вынужденные переселенцы, получившие этот статус до 2022 года, продолжают игнорировать требование Пенсионного фонда Украины (ПФУ) касательно идентификации. Поэтому только в Черновицкой области 30% ВПЛ не получили пенсии в апреле.

Как сообщила начальница управления обслуживания граждан Пенсионного фонда в Черновицкой области Людмила Троцюк, статус вынужденных переселенцев к полномасштабной войне в этом регионе получили около 570 человек. Из них 30% не прошли идентификацию, пишет "Cуспільне".

Троцюк напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты через "Укрпочту", проходят идентификацию ежемесячно, а получающие пенсию на карту могут подтвердить право на выплату через видеосвязь.

"Это требование было и раньше, но из-за пандемии COVID-19 ее приостанавливали. Сейчас пенсионеры должны проходить идентификацию и подтверждать свое право на выплату каждые полгода: так люди, сделавшие это до января, должны в июне пройти это снова", – говорит Троцюк.

После прохождения идентификации выплату пенсии возобновляют. Это можно сделать несколькими способами:

в отделении "Ощадбанка" или в сервисном центре Пенсионного фонда, предоставив паспорт и код налогоплательщика;

через вебпортал Пенсионного фонда посредством электронной подписи, подписи в "Дії";

в этом году появилась возможность сделать это через видеоконференцию;

получить справку о том, что пенсионер жив, в дипломатическом учреждении Украины за границей и отправить через вебпортал ПФУ или по почте.

"С пенсионером сконтактируют работники Пенсионного фонда в назначенное время: проведут опрос и зафиксируют ответы. Если личность человека подтвердят, выплату пенсии ему возобновят или продлят", - говорит Троцюк.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские пенсионеры имеют право ежемесячно получать до 300 гривен доплаты к пенсии. Эта выплата является компенсационной и не зависит ни от вида пенсии, ни от закона, согласно которому была назначена пенсия, продолжительность страхового стажа или факт работы.

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