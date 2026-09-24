Части учителей сохранили ежемесячную доплату к зарплате: кто будет получать ещё 2600 грн

В Украине 23,6 тыс. учителей из 614 школ на прифронтовых территориях будут продолжать получать ежемесячную доплату в размере 2 600 грн, если работают в очном или смешанном формате. Правительство перераспределило дополнительные средства, чтобы также покрыть недостаток финансирования за фактически отработанное время в прошлом учебном году и обеспечить выплаты до конца 2026 года.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, соответствующее решение правительство приняло, несмотря на ограниченные возможности государственного бюджета.

"Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 грн для учителей на прифронтовых территориях, работающих в очном или смешанном формате", — сообщил премьер.

Кто будет получать дополнительные 2 600 грн

Доплата предназначена не для всех украинских педагогов. Она касается учителей, которые работают в школах на прифронтовых территориях и продолжают проводить занятия очно или в смешанном формате. Размердополнительной выплаты составляет 2 600 грн ежемесячно.

В целом финансовой поддержкой планируется охватить 23 600 учителей, работающих в 614 школах на соответствующих территориях. Таким образом, решение касается педагогов, которые продолжают непосредственную работу в общинах вблизи зоны боевых действий и обеспечивают учебный процесс в школах, где сохраняется очное или комбинированное обучение.

В то же время в сообщении правительства не говорится о распространении этой конкретной доплаты на всех работников образования или всех учителей страны.

Доплату решили сохранить, несмотря на ограниченные средства

В правительстве подчеркнули, что финансовые возможности государства остаются ограниченными. Несмотря на это, от отдельной программы поддержки педагогов на прифронтовых территориях отказываться не стали. Для обеспечения выплат Кабмин провел перераспределение дополнительных средств.

Деньги должны быть направлены не только на дальнейшую выплату ежемесячной надбавки, но и на покрытие потребностей, оставшихся за предыдущий учебный год. В частности, правительство планирует произвести полный расчет за фактически отработанное время в прошлом учебном году в тех общинах, где для этого все еще не хватало финансирования. Выплаты должны быть обеспечены до конца 2026 года.

Особое внимание правительство уделило общинам, в которых после завершения прошлого учебного года осталась потребность в средствах для полного расчета с педагогами. Именно на это должна пойти часть дополнительно перераспределенного финансового ресурса.

Почему доплату оставили именно для прифронтовых территорий

В правительстве объясняют это решение необходимостью поддерживать людей, которые продолжают жить и работать на территориях вблизи фронта. Школы в таких общинах работают в более сложных условиях, а часть из них, несмотря на риски для безопасности, продолжает организовывать образовательный процесс в очной форме или сочетать очные занятия с дистанционными.

Именно для педагогов таких учреждений и предусмотрена отдельная ежемесячная выплата. В Кабмине назвали поддержку людей на прифронтовых территориях одним из ключевых приоритетов правительства.

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