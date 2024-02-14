Часть украинцев заплатит налоги за свои машины: кому придется отдать 25 тысяч в бюджет в 2024 году

В Украине в 2024 году транспортный налог нужно платить за авто, если с их года выпуска прошло не более 5 лет (включительно), а стоимость авто составляет от 375 минималок. Поэтому в 2024 году это авто после 2019 года выпуска и стоимостью более 2 662 500 грн.

Как говорится в публикации Минфина, определяющей на сайте Минэкономики уже опубликован список легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году. Включает он 184 модели, среди которых: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Потому что фактическая цена, по которой вы приобрели автомобиль, не имеет никакого значения. Определяющей стоимость такой модели, которую налогоплательщик не считает самостоятельно. Производится расчет по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров.

Чтобы получить ориентир стоимости авто для целей налогообложения транспортным налогом, можно воспользоваться калькулятором на сайте Минэкономики. Ставка налога фиксирована — 25 тыс. грн в год за каждое подлежащее налогообложению авто.

Потому размер транспортного налога никак не зависит от стоимости автомобиля. Но есть нюанс, платить надо до начала месяца, следующего за месяцем, в котором автомобилю исполняется 5 лет. которому возникло право собственности.

До 1 июля физлицам, имеющим соответствующие автомобили в собственности, должны разослать налоговые уведомления-решения по уплате 25 000 грн налога. Сроки уплаты транспортного налога – в течение 60 дней после получения уведомления-решения.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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