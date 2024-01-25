Часть украинцев получит дополнительную прибавку к пенсии: кому повезет

В Украине доплату к пенсии в размере 292 грн в 2024-м смогут получать пенсионеры, имеющие статус Почетного донора. Они тоже имеют право на льготы.

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Как напоминает издание "На пенсии", кроме доплаты, таким пенсионерам принадлежат и другие льготы, гарантированные законодательством Украины. Украинцы со званием Почетный донор имеют право на ряд льгот, которые включают в себя бесплатное зубопротезирование (кроме тех случаев, когда используются драгоценные металлы), льготное приобретение лекарств, бесплатное обеспечение донорской кровью и препаратами для собственного лечения.

А еще они пользуются льготами при покупке протезов и протезно-ортопедических изделий, первоочередное право на покупку путевок для санаторно-курортного лечения и обеспечение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Это касается работающих пенсионеров доноров, а также граждан, еще не достигших пенсионного возраста, но имеющих статус Почетного донора.

Как приобрести статус Почетный донор Украины? Согласно п. 1 ст. 21 Закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" №931-ІХ в редакции от 12.01.2022, статус Почетного донора Украины могут получить граждане, безвозмездно сдавшие:

цельная кровь – 40 доз;

плазма крови – 60 доз;

компоненты крови, заготовленные методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) – 40 доз.

Что касается получения Почетного донора, то следует обратиться в отдел комплектования донорских кадров центра крови, где вы осуществляете донации. Учреждение подает соответствующее ходатайство в Департаменты здравоохранения или учреждения здравоохранения, относящиеся к сфере управления министерств и других центральных органов исполнительной власти. В ходатайстве отмечают ФИО донора, суммарное количество доноций, а также добавляют копии страниц удостоверения донора, копии документа, удостоверяющего личность и фотографию размером 3х4.

К сожалению, положение о доплате к пенсии 10% от суммы прожиточного минимума на одного человека утрачивает силу в 2025 году. Но люди, которые получили статус до 2025 года, смогут получать эту доплату, достигнув пенсионного возраста.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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