Часть пенсионеров будет получать в 2025 году от 8 тыс. грн: кого заденет

В Украине определенным группам пенсионеров будут платить более 8000 гривен в месяц в 2025 году. Речь идет, в том числе, о части "чернобыльцев". Их пенсия не может быть меньше определенного уровня.

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Об этом сообщает издание "На пенсии". Так, некоторые пенсионеры в следующем году будут получать выплаты, значительно превышающие размер средней пенсии по стране. В новом году пенсии большинства украинцев останутся на прежнем уровне. Однако у четырех категорий пенсионеров выплаты будут значительно превышать размер минимальных пенсий.

Пострадавшие от аварии ЧАЭС при наличии инвалидности I группы. Согласно законодательству, их пенсия не может быть меньше 8187 гривен.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые в результате получили инвалидность. В случае наличия ІІІ группы инвалидности пенсия в таком случае составляет не менее 8025 гривен, при ІІ группе – не менее 10 700 гривен, за І группы – не менее 13 376 гривен.

Военные, получившие инвалидность во время службы, имеют право получать пенсию в размере 100%, 80% или 60% от размера денежного довольствия для I, II или III группы соответственно.

Лица с инвалидностью в результате войны : при наличии ІІІ группы инвалидности пенсия составляет 8499 гривен, при ІІ группе – 12 395 гривен, при І группе – 15 346 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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