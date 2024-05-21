Часть пенсий пересчитают с июня: некоторым прибавят 1000 грн, пример перерасчета

В Украине в июне проведут перерасчет пенсий задним числом и только тем, кто продожил работать на заслуженном отдіхе. Некоторые украинцы могут рассчитывать на прибавку в размере 1000 грн.

На доплату в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Как разъяснили в Пенсионном фонде, перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием.

На перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:

продолжили работать после назначения пенсии;

за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

То есть перерасчет происходит каждые два года при условии, если по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа. Пересчитывают выплаты с апреля, но потом и в апреле, и в мае платят пенсию в старом размере. Затем, начиная с июня, пенсию увеличивают и сразу же доплачивают доплату за два предыдущих месяца.

При условии наличия 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная прибавка после перерасчета составит 333 грн. В июне выплатят и повышенную пенсию, и прибавку за апрель и май. Соответственно, пенсия увеличится на 1000 грн. Далее же будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

Всего в Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Среди них большое количество бюджетников (врачи, медики, госслужащие). Они в среднем получают 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек.

Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн у 1,8 млн украинцев. Таким образом, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не смогут получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!