Бюджетники, которые добровольно не вернут 6500 грн в бюджет, рискуют попасть под суд

Бюджетники, которые незаконно получили помощью в размере 6500 грн (в рамках єПідтримка), рискуют попасть под суд. Это коснется тех, кто добровольно не переведет деньги в бюджет.

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Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на письмо МОН. Учителя и ученые должны вернуть 6 500 гривен денежной помощи от государственной программы "єПідтримка", а при невыполнении Министерство образования и науки (МОН) Украины и Министерство экономики будет обращаться в суд.

В нем говорится, что произошла верификация государственных выплат, которую провел Минфин. По ее результатам работникам определенных учреждений нужно срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную от государства помощь в размере 6 500 гривен.

МОН подчеркнуло, что средства срочно нужно вернуть в резервный фонд государственного бюджета. Это позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора обороны и национальной безопасности в условиях военного положения.

"Речь идет о выплатах в 6500 гривен, предоставленных в прошлом году. В случае ошибочного назначения может состояться судебный процесс, на котором докажут неправомерность предоставления денежной выплаты. В таких случаях граждане будут возвращать деньги", – говорится в публикации.

Напомним, 3 августа в МОН заявили, что педагогам необходимо вернуть 6500 грн. бюджетных средств. Это касается тех денег, которые были выплачены весной 2022 года. В министерстве отметили, что помощь могли получить только лица, работавшие на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях.

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