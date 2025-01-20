Бывшему заместителю министра соцполитики грозит 5 лет тюрьмы: разоблачена схема на десятки миллионов
Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра соцполитики за организацию безосновательной закупки на 24 млн грн. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП). Там отметили: заключений дополнительного договора было реализовано без технико-экономического обоснования. А также без согласования с Министерством цифровой трансформации Украины.
"В ходе реализации Проекта "Модернизация систем социальной поддержки населения Украины" подозреваемый совершил служебную халатность. Он заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым безосновательно расширил количество объектов договора и увеличил количество закупок компьютерной техники, которое не используется работниками министерства. ... В результате Министерству причинен ущерб на общую сумму 24 млн грн", – говорится в сообщении.
Подозрение бывшему замминистру объявлено по ч.2 ст. 367 УК Украини. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Бывший милиционер подделывал и продавал документы
В то же время, в Черновицкой области бывший сотрудник милиции изготовлял и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.
Как рассказали в Бюро экономической безопасности:
- Фальшивые документы он передавал через подельника или пересылал заказчикам через средства почтовой связи. Оплату принимал лично наличными.
- Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро.
"Суд вынес приговор бывшему правоохранителю, сбывавшему фальшивые документы. …Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. Он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши, в том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн.
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