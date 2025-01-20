Бывшему заместителю министра соцполитики грозит 5 лет тюрьмы: разоблачена схема на десятки миллионов

Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра соцполитики за организацию безосновательной закупки на 24 млн грн. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП). Там отметили: заключений дополнительного договора было реализовано без технико-экономического обоснования. А также без согласования с Министерством цифровой трансформации Украины.

"В ходе реализации Проекта "Модернизация систем социальной поддержки населения Украины" подозреваемый совершил служебную халатность. Он заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым безосновательно расширил количество объектов договора и увеличил количество закупок компьютерной техники, которое не используется работниками министерства. ... В результате Министерству причинен ущерб на общую сумму 24 млн грн", – говорится в сообщении.

Подозрение бывшему замминистру объявлено по ч.2 ст. 367 УК Украини. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Бывший милиционер подделывал и продавал документы

В то же время, в Черновицкой области бывший сотрудник милиции изготовлял и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности, водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

Как рассказали в Бюро экономической безопасности:

Фальшивые документы он передавал через подельника или пересылал заказчикам через средства почтовой связи. Оплату принимал лично наличными.

Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро.

"Суд вынес приговор бывшему правоохранителю, сбывавшему фальшивые документы. …Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. Он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили канал контрабанды предметов роскоши, в том числе швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн.

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