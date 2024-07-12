Британка нашла на чердаке коробку с битой посудой и стала богачкой: как ей это удалось. Фото

Жительница Великобритании Джилл Стюарт обнаружила на чердаке своего дома коробку с фарфором. Женщина решила выставить "хлам" на аукцион и неожиданно заработала 162 тыс. фунтов стерлингов (более $200 тыс., или 8,5 млн грн).

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Об этом сообщает MSN. Отмечается, что Джилл Стюарт нашла коробку с надписью "битый фарфор", когда отправилась на чердак за рождественские украшения. Британка решила, что речь идет о посуде ее деда-военного, который служил в Китае в 1900-х годах.

Но фарфор оказался гораздо дороже посуды вековой давности – как рассказал аукционист Джеймс Лаверак, история найденного фарфора восходит примерно к 18 веку. Также многие предметы не были битыми или сломанными.

В итоге редкий фарфор был продан на аукционе John Taylors Auction Rooms в конце июня. Было продано 13 лотов на общую сумму 162 тыс.. фунтов стерлингов, причем самыми ценными предметами были китайские чайные чаши, которые принесли 59 тыс. фунтов стерлингов (более $75 тыс., 3 млн грн).

Спрос на старый фарфор сейчас высокий, отмечает Лаверак. Дело в том, что китайцы активно выкупают вещи, которые изначально производились для китайского рынка, а затем попали на Запад.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании планируют продать на аукционе редкую 70-летнюю монету номиналом 1 пенни с королем Георгом VI на аверсе. Начальная стоимость монеты на торгах уже превысила ее номинал в 20 миллионов раз.

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