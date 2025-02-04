Больше выгоды: ПУМБ возвращает 3% за покупки у Аврора
Ежедневные покупки становятся еще выгоднее! ПУМБ возвращает 3% кэшбека – с кредитной и 2% – с дебетовой карты за все покупки в сети мультимаркетов "Аврора".
Как это работает?
Очень просто. Не нужно заказывать новые карты, платить за их оформление или загружать новые приложения. Выгодная программа лояльности – это базовая опция для всех клиентов ПУМБ. Все, что вам нужно:
- Подключайте кэшбек от банка на покупки в "Авроре" в приложении ПУМБ. Перейдите в раздел "Удобства" вкладка "Кешбек от банка и партнеров", категория "Полезные мелочи".
- Купите все, что душа пожелает в сети "Аврора" – в магазинах или онлайн и рассчитывайтесь картой ПУМБ. Для онлайн заказов с кэшбеком: оформляйте и оплачивайте заказы на сайте сети или в магазине.
- Получайте свой кэшбек в 3% за покупки по кредитке или 2% – по дебетовой карте.
- Выводите от 100 грн накопленного кэшбека на свой счет, в два клика (содержатся государственные налоги и сборы). Лимит накопления кэшбека от банка – 500 грн. в месяц.
Почему это действительно выгодно?
- Кэшбек начисляется на все товары сети – от бытовых мелочей до уникальных подарков.
- Предложение действует во всех магазинах "Аврора" – более 1600 точек в Украине и 30 в Румынии.
- Кешбек начисляется мгновенно и даже за малейшие покупки.
- Кешбек от Пумба сочетается с акциями и скидками в сети "Аврора".
- В ПУМБ всегда много кэшбека: 3 категории начисления от банка, 70+ предложений от партнеров, 90+ интернет магазинов в "Магазине кэшбеков" с возвратом кэшбека даже за оплату наличными.
ПУМБ – это банк, только выгодный.
Стать клиентом банка – можно через несколько минут. Просто установите мобильное приложение ПУМБ из App Store или Google Play и используйте все необходимые функции и преимущества банкинга в вашем смартфоне.
Предложение кэшбека от банка на покупки в "Авроре" действует с 1.02.2025 г. Срок действия первого этапа программы – 1 год.
Скажите "Да" выгодному кэшбеку от ПУМБ и желаемым покупкам в Авроре!
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