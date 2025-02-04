Больше выгоды: ПУМБ возвращает 3% за покупки у Аврора

Ежедневные покупки становятся еще выгоднее! ПУМБ возвращает 3% кэшбека – с кредитной и 2% – с дебетовой карты за все покупки в сети мультимаркетов "Аврора".

Как это работает?

Очень просто. Не нужно заказывать новые карты, платить за их оформление или загружать новые приложения. Выгодная программа лояльности – это базовая опция для всех клиентов ПУМБ. Все, что вам нужно:

Подключайте кэшбек от банка на покупки в "Авроре" в приложении ПУМБ. Перейдите в раздел "Удобства" вкладка "Кешбек от банка и партнеров", категория "Полезные мелочи".

Купите все, что душа пожелает в сети "Аврора" – в магазинах или онлайн и рассчитывайтесь картой ПУМБ. Для онлайн заказов с кэшбеком: оформляйте и оплачивайте заказы на сайте сети или в магазине.

Получайте свой кэшбек в 3% за покупки по кредитке или 2% – по дебетовой карте.

Выводите от 100 грн накопленного кэшбека на свой счет, в два клика (содержатся государственные налоги и сборы). Лимит накопления кэшбека от банка – 500 грн. в месяц.

Почему это действительно выгодно?

Кэшбек начисляется на все товары сети – от бытовых мелочей до уникальных подарков.

Предложение действует во всех магазинах "Аврора" – более 1600 точек в Украине и 30 в Румынии.

Кешбек начисляется мгновенно и даже за малейшие покупки.

Кешбек от Пумба сочетается с акциями и скидками в сети "Аврора".

В ПУМБ всегда много кэшбека: 3 категории начисления от банка, 70+ предложений от партнеров, 90+ интернет магазинов в "Магазине кэшбеков" с возвратом кэшбека даже за оплату наличными.

ПУМБ – это банк, только выгодный.

Стать клиентом банка – можно через несколько минут. Просто установите мобильное приложение ПУМБ из App Store или Google Play и используйте все необходимые функции и преимущества банкинга в вашем смартфоне.

Предложение кэшбека от банка на покупки в "Авроре" действует с 1.02.2025 г. Срок действия первого этапа программы – 1 год.

Скажите "Да" выгодному кэшбеку от ПУМБ и желаемым покупкам в Авроре!

Узнайте больше о: