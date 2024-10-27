Более 100 тыс. грн в одни руки: сколько зарабатывают украинские послы

Наивысшую зарплату среди украинских послов в 2024 году получил бывший посол в Молдове Марк Шевченко – 102 795 грн в месяц. Доходы дипломатов включают в себя не только зарплату, но и многочисленные надбавки и социальные гарантии.

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Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные МИД (Министерство иностранных дел). Украинские послы за границей получают достаточно высокие зарплаты, включающие как основной оклад, так и дополнительные выплаты по разным критериям, определенным для дипломатической службы.

Хотя Марко Шевченко был уволен с должности посла еще в марте 2024 года, он продолжал получать зарплату летом. В августе 2024 года его заработок достиг рекордной суммы – 186 349 грн, что включало надбавку за доступ к гостайне (10 525 грн) и выплату за 121 день ежегодного отпуска (220 964 грн).

Шевченко, рожденный в Киеве и кандидат исторических наук, начал работать в украинском Министерстве иностранных дел с 1990-х годов, исполнял обязанности посла в Молдове с 2020 года и имеет богатый опыт работы в других украинских дипломатических учреждениях, в частности в Канаде и Румынии. .

Вторым в рейтинге стал посол Украины в Чили Юрий Дюдин со среднемесячной зарплатой летом 63794 грн. На третьем месте оказался Василий Химинец, посол в Австрии, с заработком в 63550 грн. Закрыли пятерку посол Украины в Германии Алексей Макеев и посол в Польше и Чехии Василий Зварыч, каждый из которых получал 63470 грн.

Среди других высокооплачиваемых послов – представители Украины в Великобритании, США, Канаде, Франции и Японии. Для сравнения, Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, получал в июле-августе 2024 среднюю зарплату в размере 59 947 грн.

Зарплата украинских послов состоит не только из основного оклада, но и включает в себя социальные гарантии и надбавки, предусмотренные Законом Украины "О дипломатической службе". Кроме зарплаты послы получают:

надбавки за дипломатический ранг и длительные командировки, зависящие от условий страны пребывания;

компенсации на медицинские услуги; переезд и оплату аренды жилья;

оплату обучения детей в местных школах и детсадах;

финансовую помощь в случае гибели или инвалидности при исполнении служебных обязанностей;

поддержка в трудоустройстве для членов семьи и возможность повышения квалификации.

По данным МИД, средние годовые расходы на одного работника в дипломатической службе за рубежом в 2024 году составили 4,56 млн. грн., включая аренду жилья, обучение детей и другие расходы. Это подчеркивает важность и значительные расходы по поддержке дипломатических учреждений Украины за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара, и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

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