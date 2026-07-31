Бойцы подразделений МВД получат дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях: о каких суммах идет речь

Военнослужащие подразделений МВД – Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейские полиции особого назначения, защищающие Украину на фронте, смогут получать дополнительные ежемесячные вознаграждения. Речь идет о мотивационных выплатах в размере до 460 тысяч гривен.

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Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский, подписав соответствующие приказы.

О каких суммах идет речь

– до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;

– 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

– 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

– 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;

– от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов-военнослужащих;

– до 10 тысяч гривен в месяц за прохождение военной службы – для остальных категорий военнослужащих;

– 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

– 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;

– 100 тысяч гривен за каждого пленённого оккупанта;

– 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

По словам министра, приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу. Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

"Полномасштабная война коренным образом изменила работу наших подразделений. Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими подразделениями Сил обороны участвуют в самых сложных операциях и штурмах, удерживают самые тяжелые участки фронта.

Спасибо каждому, кто защищает государство. Достойное признание вашего мужества и профессионализма – наш долг", – написал Выгивский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина увеличила единовременную выплату для иностранных добровольцев, поступающих на службу в армию, со 130 до 300 тысяч гривен, чтобы сделать службу в Иностранном легионе более привлекательной. Кроме того, отбор и сопровождение иностранцев теперь будет осуществлять специализированная рекрутинговая компания.

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