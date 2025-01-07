Безработных украинцев в Германии могут оставить без выплат: правила уже ввели в одном из городов

Консервативная оппозиция в Германии предлагает сделать трудоустройство обязательным условием для получения социальной помощи украинцам. Первый подобный прецедент уже создан в городе Шверин, где получателей соцпомощи обязали выполнять общественно полезные работы.

Видео дня

Об этом пишет DW. Консервативная оппозиция в Бундестаге, представленная фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), выступает за обязательное трудоустройство лиц, получающих социальную помощь.

Парламентский секретарь фракции Торстен Фрай заявил, что трудоспособные люди, получающие государственную поддержку, должны работать. По его мнению, такой подход сделает систему социальных выплат более справедливой и эффективной.

По словам Фрая, получение социальной помощи должно сопровождаться исполнением определенных обязательств перед обществом. "Иначе люди с низким и средним уровнем дохода, самостоятельно обеспечивающие свою жизнь, могут чувствовать себя ограниченными в своих правах", - подчеркнул он.

Политик также предложил переименовать нынешнюю социальную помощь Bürgergeld в "новый базовый доход" и предоставлять ее только тем, кто действительно в этом нуждается. Кроме того, для людей, отказывающихся работать, могут быть введены более строгие санкции.

Торстен Фрай отметил, что идея обязательной работы для получателей соцпомощи уже опробована в отдельных районах Германии. В некоторых частях Тюрингии искателей приюта привлекают к выполнению общественных работ, что дало положительные результаты.

Аналогичная инициатива уже реализована в городе Шверин, столице земли Мекленбург-Передняя Померания. 6 января городской совет большинством голосов поддержал предложение фракции ХДС об обязательном трудоустройстве получателей социальной помощи. Согласно принятому решению:

получатели социальной помощи должны выполнять общественно полезные работы в таких некоммерческих учреждениях, как детские сады, клубы и школы;

оплата за такую работу будет составлять 1-2 евро в час;

в час; те, кто откажется от выполнения работ, могут столкнуться с сокращением выплат социальной помощи.

Это первый подобный случай в Германии, когда на законодательном уровне обязывают работать не только соискателей убежища, но и граждан, получающих социальные выплаты. Ранее подобные правила в Шверине действовали исключительно для беженцев.

Политики ХДС рассматривают обязательную работу как инструмент долговременного трудоустройства граждан. Идея состоит в том, чтобы привлекать людей к работе, помогая им приобретать навыки и интегрироваться в рынок труда. По мнению Торстена Фрая, эта инициатива может стимулировать безработных активнее искать постоянную работу. В то же время она позволит снизить финансовую нагрузку на государство.

Новая инициатива вызвала значительный общественный резонанс в Германии. Часть граждан и политиков поддерживает этот подход, считая его справедливым. В то же время, некоторые эксперты выражают обеспокоенность, что такие меры могут привести к злоупотреблениям со стороны работодателей и нарушению прав получателей социальной помощи.

ХДС планирует вынести это предложение на обсуждение в Бундестаге в ближайшее время. Если он будет поддержан, подобная практика может быть распространена на всю территорию Германии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев, покинувших страну, не будут заставлять возвращаться из-за границы насильно – это должно быть самостоятельным решением каждого. А миссия власти – помочь таким людям, чтобы их возвращение было легче. Для этого им помогут трудоустроиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!