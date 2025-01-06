Возвращать украинцев из-за границы насильно не будут: в правительстве раскрыли, как помогут с работой

Украинцев, покинувших Украину, не будут заставлять возвращаться из-за границы насильно – это должно быть самостоятельным решением каждого. А миссия власти – помочь таким людям, чтобы их возвращение было легче. Для этого им помогут трудоустроиться.

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Об этом он сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышев. Он отметил, что для этой миссии за границей будут действовать специальные учреждения.

"По нашим оценкам, за границей украинцев 20-25 миллионов. В Украине – 32 миллиона примерно. Это великая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я бы хотел сразу отметить, что возвращение исключительно добровольное. Никаких принудительных мер не будет производиться. И мы будем рады успеху украинцев за границей, если они находят себя и для себя, своих семей место", – подчеркнул Чернышев.

С целью возвращения украинцев в ключевые страны их проживания будут созданы "хабы единства" - департаменты Агентства национального единства. В частности, они появятся в Германии, Великобритании, Польше, Австрии, Чехии и других странах.

Цель таковых хабов – помощи с различными сервисами, касающимися консульских, паспортных и регистрационных вопросов. Также они будут предоставлять украинцам заграницей доступ к связи с Родиной и, в частности, украинскому рынку труда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что правительства иностранных стран уже хотят избавиться от украинских беженцев, которые не работают, а получают социальные выплаты, поскольку не платят налоги. В то же время украинская власть стремится вернуть и первых, и последних, но для этого нужно обеспечить их работой и безопасностью. В то же время президент признает, что для этого нужно улучшить ситуацию с безопасностью внутри страны и обеспечить надежную защиту тем, кто решит вернуться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Украина действительно планирует запустить проект по возвращению граждан из-за границы с целью их реинтеграции в экономику и оборонную сферу. Инициатива, которая станет частью деятельности вновь созданного Министерства национального единства, призвана способствовать реинтеграции граждан в общественную, экономическую и оборонную жизнь страны. По словам министра национального единства Александра Камышина, целью проекта является не только возвращение людей домой, но и привлечение их в ключевые сферы, в частности оборонной индустрии.

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