Беженцы из Украины могут лишиться выплат от стран ЕС: кому отменят помощь

Украинцев и других иностранцев в Польше, участвующих в программе "800+" и получающих ежемесячное детское пособие в размере 800 злотых (около 9,4 тыс. грн), предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.

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Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS). Впрочем, после выполнения выдвинутых требований начисление средств возобновится в полном объеме.

Требования для выплат "800+"

Чтобы ZUS назначил или продолжил выплачивать пособие на ребенка, иностранец должен соответствовать следующим критериям:

проживание в Польше ( заявитель вместе с ребенком должен непрерывно проживать на территории Польши в течение всего периода получения выплат);

заявитель вместе с ребенком должен непрерывно проживать на территории Польши в течение всего периода получения выплат); официальное трудоустройство ( заявитель должен подлежать обязательному пенсионному страхованию и страхованию на случай инвалидности, то есть официально работать или вести бизнес с уплатой взносов в ZUS/KRUS);

заявитель должен подлежать обязательному пенсионному страхованию и страхованию на случай инвалидности, то есть официально работать или вести бизнес с уплатой взносов в ZUS/KRUS); ребёнок должен проходить обязательную годовую дошкольную подготовку или выполнять обязанности школьного обучения в польской системе образования.

"Мы проверяем требование о проживании в Польше, в частности, в реестре лиц, которым предоставлена временная защита, который ведёт Пограничная служба. В этом реестре фиксируются, например, данные о пересечении польской границы", – отметили в ZUS.

По каким причинам могут приостановить выплаты

Наиболее распространенные основания для блокировки средств:

пересечение границы: пограничная служба зафиксировала выезд заявителя или ребенка из Польши, но в базе нет информации об их обратном въезде;

пограничная служба зафиксировала выезд заявителя или ребенка из Польши, но в базе нет информации об их обратном въезде; отсутствие страхования: в базах ZUS или Сельскохозяйственного фонда (KRUS) нет сведений об уплате страховых взносов за заявителя;

в базах ZUS или Сельскохозяйственного фонда (KRUS) нет сведений об уплате страховых взносов за заявителя; прогулы или отсутствие в школе: в Образовательной информационной системе (SIO) отсутствуют данные о том, что ребенок посещает польский детский сад или школу;

в Образовательной информационной системе (SIO) отсутствуют данные о том, что ребенок посещает польский детский сад или школу; ошибки в данных: обнаружены расхождения или несоответствия в идентификационных данных (имя, фамилия, дата рождения или номер PESEL).

Как возобновить выплату пособия

Если ZUS приостанавливает выплату пособия, заявителю направляется официальный запрос с требованием предоставить объяснения и подтверждающие документы.

Где искать уведомления

Все запросы, документы и информация о статусе выплаты публикуются исключительно в личном кабинете заявителя на портале eZUS (PUE ZUS). Поэтому следует регулярно проверять свой профиль.

Сроки ответа

На предоставление объяснений и доказательств (например, справок из школы, подтверждений пересечения границы и т. п.) отводится 3 дня с момента получения запроса.

Восстановление выплат

Если заявитель предоставляет необходимые доказательства в установленный срок и подтверждает свое право на пособие, ZUS полностью возобновляет выплаты, включая компенсацию за тот месяц, в котором они были приостановлены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в пять раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.

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