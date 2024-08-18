Без стажа не будет пенсии: какие суммы выплат предусмотрены для невыполнивших требования

Для получения пенсии в 2024 году необходимо иметь минимум от 15 до 31 года страхового стажа в зависимости от возраста выхода на пенсию. При недостаточном стаже можно получать социальную пенсию, которая зависит от прожиточного минимума и среднего дохода семьи.

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OBOZ.UA выяснил, сколько лет стажа нужно для социальной пенсии. Не у всех украинцев достаточно страхового стажа для получения полноценной пенсии. В таком случае на помощь приходит социальная пенсия.

Пенсионный возраст и страховой стаж: основные требования

Начиная с 2024 года стандарты страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, являются следующими:

60 лет – необходимо иметь 31 год страхового стажа;

– необходимо иметь страхового стажа; 63 года – нужно иметь от 21 до 31 года страхового стажа;

– нужно иметь от страхового стажа; 65 лет – достаточно иметь 15-21 год страхового стажа.

Эти требования будут постепенно повышаться и к 2028 году минимальное требование к страховому стажу увеличится еще на один год. Таким образом, граждане, не имеющие достаточного стажа для получения пенсии в 60 или 63 года, смогут претендовать на пенсию позже, при наличии минимального стажа.

Социальная пенсия: кто имеет право и как ее получить

Социальная пенсия предоставляется гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить достаточно лет трудового стажа для получения полноценной пенсии. Она призвана обеспечить минимальный уровень жизни для лиц, потерявших трудоспособность.

Размер социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (в 2024 году это 2361 гривна) и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Однако максимальная сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 3028 гривен.

Процедура оформления социальной пенсии

Чтобы получить социальную пенсию, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Для оформления понадобятся следующие документы:

заявление по форме, утвержденной Министерством социальной политики;

по форме, утвержденной Министерством социальной политики; паспорт, трудовая книжка и документ, удостоверяющий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

трудовая книжка и документ, удостоверяющий регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков; справка Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже; право на доходы и имущественное состояние за последние шесть месяцев;

на доходы и имущественное состояние за последние шесть месяцев; копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

Социальная помощь пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднем доходе. Также следует учесть, что размер социальной помощи меняется вместе с изменением прожиточного минимума. В 2024 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2361 гривну.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет. Однако часть украинцев вышли на заслуженный отдых гораздо раньше. Среди них судьи, прокуроры, военные и правоохранители.

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