Бесплатные LED-лампы для украинцев: программа начала действовать в городах — как оформить

В Украине с 4 января проживающие в городах пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в ближайших отделениях "Укрпочты". Для этого нужно взять с собой необходимые документы.

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Об этом говорится в сообщении правительственного портала. Для этого необходимо иметь при себе:

• паспорт;

• РНОКПП;

• пенсионное удостоверение;

• активный телефонный номер.

В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделения "Укрпочты" в период месяца с момента получения 5 дополнительных светодиодных ламп.

В декабре пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 млн. светодиодных ламп. А с начала старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн. ламп.

Также программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые имеют возможность получить LED-лампы, подав соответствующее заявление через приложение Действие.

"Новый этап программы обмена ламп, который мы начали реализовывать в конце прошлого года, демонстрирует хорошую динамику. За прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 миллиона светодиодных ламп.

А с начала старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн ламп. Пока еще 14 млн энергосберегающих ламп доступны для обмена", — сказала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине граждане имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно. Это не запрещается законодательством.

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