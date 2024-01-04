Бесплатные LED-лампы для украинцев: программа начала действовать в городах — как оформить
В Украине с 4 января проживающие в городах пенсионеры могут обменять дополнительно до 5 новых LED-ламп в ближайших отделениях "Укрпочты". Для этого нужно взять с собой необходимые документы.
Об этом говорится в сообщении правительственного портала. Для этого необходимо иметь при себе:
• паспорт;
• РНОКПП;
• пенсионное удостоверение;
• активный телефонный номер.
В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделения "Укрпочты" в период месяца с момента получения 5 дополнительных светодиодных ламп.
В декабре пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 млн. светодиодных ламп. А с начала старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн. ламп.
Также программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые имеют возможность получить LED-лампы, подав соответствующее заявление через приложение Действие.
"Новый этап программы обмена ламп, который мы начали реализовывать в конце прошлого года, демонстрирует хорошую динамику. За прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 миллиона светодиодных ламп.
А с начала старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн ламп. Пока еще 14 млн энергосберегающих ламп доступны для обмена", — сказала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине граждане имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно. Это не запрещается законодательством.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!