Могут ли украинцы получать несколько соцвыплат одновременно: объяснение юристов

В Украине граждане имеют право получать несколько видов социальной помощи одновременно. Это не запрещается законодательством.

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Об этом говорится в объяснении "Юридического советчика для ВПЛ". Назначение помощи малообеспеченной семье не повлечет отмены выплат на проживание внутренне перемещенным лицам, поскольку:

для назначения выплат малоимущим берутся имущественные критерии (доход семьи, наличие жилья, авто, осуществленные расходы и др.);

размер финпомощи на проживание ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для назначения помощи в частности.

Пособие на проживание ВПЛ предназначено для обеспечения поддержки переселенцев из числа незащищенных слоев населения и стимулирования к трудоустройству ВПЛ трудоспособного возраста. То есть цель этих выплат – поддержка украинцев, которые в связи с войной вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в другие области.

В свою очередь, право на государственную соцпомощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также другие малообеспеченные семьи в случаях, установленных законом.

Малообеспеченной, согласно этому же Закону, считается семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи. То есть цель этой помощи – поддержка лиц, имеющих тяжелое материальное положение.

"То есть для назначения этих двух пособий принимаются во внимание различные критерии: если для помощи на проживание ВПЛ первоочередным является факт внутреннего перемещения лица, которое обращается за этой помощью, то для малообеспеченных – материальное положение", – говорится в объяснении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, ВПЛ и другие жители Ивано-Франковска могут получить денежную помощь от организации Красный Крест. Прием заявок уже стартовал.

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