Бесплатного жилья для украинцев больше не будет: страна ЕС изменит условия для беженцев

С 1 сентября 2024 г. украинские беженцы в Чехии должны найти новое жилье или договориться об оплате нынешнего, если срок бесплатного проживания превышает 90 дней. Однако уязвимые категории населения могут получить финансовую помощь и возросшие выплаты на жилье от правительства Чехии.

Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz. Министерство внутренних дел Чехии объясняет, что система экстренного проживания и убежища была задумана как временное решение и не предназначена для длительного использования. Изменения, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, направлены на возвращение системы к ее первоначальной роли – предоставление возможности бесплатного проживания непосредственно по прибытии беженцев.

Поддержка для уязвимых категорий

Для уязвимых категорий лиц, которые не смогут самостоятельно арендовать жилье, предусмотрены компенсационные и социальной поддержки. Министерство труда Чехии отмечает, что таким категориям будут доступны следующие виды помощи:

финансовая помощь;

увеличены выплаты на жилье: 6 000 крон на человека в зарегистрированном жилье и 4 800 крон на человека в незарегистрированном жилье;

в зарегистрированном жилье и в незарегистрированном жилье; чрезвычайная неотложная помощь (MOP) при потере или угрозе потери жилья, которая может быть назначена повторно в течение года до 20 размеров прожиточного минимума.

Юридическая консультантка по МОМ (Международная организация по миграции) Тереза Ибрагим сообщила, что Министерство труда Чехии готовит дополнительные выплаты для уязвимых лиц но детали по суммам и условиям получения еще не обнародованы. Ольга Черепюк, руководитель центра "Свет", в интервью ProUkrainu отметила, что выплаты на жилье планируют повысить до 8 000 крон на человека в зарегистрированном жилье и до 6 000 крон на человека в незарегистрированном жилье, однако эти изменения еще находятся на стадии законопроекта .

Информационный канал для иностранцев Naši Ukrajinci призывает беженцев не откладывать поиск нового жилья на последний момент. До конца августа необходимо найти собственное жилье или договориться об оплате аренды жилья, в котором вы проживаете сейчас. МВД Чехии советует беженцам рассмотреть следующие варианты:

аренда жилья;

договоренность с общежитием о дальнейшей оплате за проживание;

обращение в центры помощи беженцам, где предоставляют консультации по поиску жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на то, что в 2023 году количество зарегистрированных соискателей защиты в Германии увеличилось, украинцев среди них стало меньше. В течение года украинцев, ищущих защиту в Германии, уменьшилось на 3%.

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