Тысячи украинцев покинули Германию: сколько беженцев остается в стране

Несмотря на то, что в 2023 году количество зарегистрированных искателей защиты в Германии увеличилось, украинцев среди них стало меньше. В течение года украинцев, ищущих защиту в Германии, уменьшилось на 3%.

Согласно данным Немецкой федеральной службы статистики (Destatis), по состоянию на конец 2023 года в Центральном реестре иностранцев (AZR) в качестве искателей защиты было зарегистрировано 977 тыс. украинцев. Это самая многочисленная национальная группа среди претендентов на статус защиты.

Кроме украинцев этот статус также получили 712 тыс. граждан Сирии (+6%), 323 тыс. граждан Афганистана (+13%), 200 тыс. граждан Ирака (-5%) и 152 тыс. граждан Турции (+51%).

Всего в AZR зарегистрировались 3,17 млн человек – на 275 тыс. больше, чем в предыдущем году. В статистической службе это объясняют признанием 188 тыс. ищущих защиты украинцев.

Также отмечается, что среди граждан Украины гораздо больше женщин, чем в других национальных группах (62%), а средний возраст украинских беженцев составляет 34 года.

Кроме того, немецкий Институт исследования рынка труда и профессий (IAB) обнаружил, что с начала полномасштабного вторжения России количество граждан Украины в Германии выросло со 156 тыс. до 1,24 млн. рублей. Но в рынок труда украинцы интегрируются не очень охотно – согласно прогнозу, уровень занятости беженцев достигнет 45% через пять лет и 55% через десять лет.

Это объясняется тем, что хотя образовательный уровень украинских беженцев в среднем выше, чем других групп, среди них преобладают женщины. Кроме того, из-за высшего среднего возраста у них хуже здоровья (в частности, из-за стресса). Другой фактор, тормозящий трудоустройство украинцев – замедление немецкой экономики. Если она возобновится из-за роста демографии, это может улучшить ситуацию.

Отметим, все меньше украинских беженцев за рубежом планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты. И речь идет не только о рынке труда.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские беженцы, которые не проявляют заинтересованности в трудоустройстве в Германии, могут лишить финансовой поддержки от государства. Таким образом, власти страны хотят не только снизить бюджетные расходы, но и способствовать скорейшей интеграции беженцев в общество.

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