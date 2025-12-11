Банки в Украине переписали проценты по депозитам, но это не надолго: когда закончится "высокий сезон"

В Украине максимальные ставки по гривневым депозитам с учетом дополнительных "праздничных" акций выросли до 18%. Увеличение доходности произошло в основном за счет приветственных бонусов для новых вкладчиков, которые составляют до 1,5 п.п. к базовым ставкам. Такие ставки могут остаться в силе до середины-конца января 2026 года.

Главный акцент банки делают на развитии ультракоротких вкладов – от 3 месяцев до 9 месяцев, а также на вкладах сроком 1 год. Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

"В праздничный сезон вполне понятны "поощрительные" акции, которые позволяют потенциальным вкладчикам рассчитывать на более высокую доходность, чем обычно. То есть в декабре вкладчикам стоит ожидать подобных праздничных предложений от банков", – отметил банкир.

Главное, что нужно знать

Самые высокие ставки наблюдаются по депозитам, которые не предусматривают пополнения или досрочного снятия .

. Уровень доходности по вкладам почти полностью перекрывает прогнозируемую инфляцию, которая, по расчетам правительства и НБУ, до конца года в годовом измерении не превысит 10%, а на 2026 год прогнозируется инфляция на уровне 9,7%.

То есть разместив средства на срок 6-9 мес. или на год, вкладчик даже получит пассивную прибыль на уровне 3-4% .

. Даже если в течение 2026 года официальный курс доллара окажется в диапазоне 45-46 грн (такой "заложен" в госбюджет на 2026 год), то в процентном измерении подорожание американской валюты по сравнению с курсом на начало декабря 2025 года составит в среднем 6-8%, это также не должно обесценить гривневые вклады.

Важно помнить, что от любой заявленной доходности необходимо отнять 23% налогов (НДФЛ и военный сбор).

Есть ли опасность потерять деньги

Замотаев уверен, что банковская система Украины "надежно защищена". Он объясняет: каждый депозит физлица гарантирован ФГВФЛ, причем во время войны в 100%-ном объеме.

Это означает, что в случае ликвидации банка вкладчик вернет свои средства и начисленные проценты. Так, можно вернуть средства физических лиц и физических лиц-предпринимателей, размещенные в банке в наличной или безналичной форме.

На время военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере, но через три месяца после его отмены или прекращения будут возвращены действовавшие до начала полномасштабной агрессии России ограничения. Тогда вкладчики будут получать до 600 тыс. грн, вне зависимости от количества вкладов в банке.

В то же время Замотаев рекомендует гражданам в первую очередь ориентироваться на собственные финансовые планы, а также внимательно оценивать дополнительные условия каждой депозитной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

