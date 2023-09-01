Банки проверяют переводы украинцев: как проходит мониторинг, что обязательно проконтролируют и как не попасть под финмон 

В Украине банки проводят финансовый мониторинг (финмон) и должны контролировать операции всех своих клиентов. Под обязательную проверку попадают крупные переводы, операции с политически важными лицами, операции с наличкой. Однако также могут проверить и любую "подозрительную" операцию.

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Издание The Page описало главную информацию о финмониторинге из статьи юриста YouControl Екатерины Подерня. Она озвучила главные правила финансового мониторинга.

Как банки проверяют клиентов. Они собирают всю общедоступную информацию о своих клиентах из источников публичной информации в форме открытых данных и таких систем, как YouControl.

Также они могут потребовать документального подтверждения источников происхождения средств для проверки законности сделок. Проверки проводятся не только на этапе установления деловых отношений, но и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.

Вас обязательно проверят, если:

если сделать транзакцию на сумму от 400 тыс. грн;

кто-то из сторон-участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или местонахождение, счет в РФ или в государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций

финансовые операции политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;

платежные операции по переводу средств за границу;

финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);

финансовые операции электронного е-резидента.

Отдельно финмониторингу подлежат так называемые "подозрительные операции", и для них сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.

Как не попасть под финансовый мониторинг. На 100% исключить возможность попасть под финансовый мониторинг может только тот, кто вообще отказался от финансовых услуг. Поэтому целесообразно говорить только о минимизации риска попадания под финансовый мониторинг.

Вот что можно для этого сделать:

Ознакомиться с перечнем финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, не производить и по возможности избегать их. Или, если такие операции планируются, быть готовым к дополнительным уточнениям, быть готовым предоставить все необходимые пояснения относительно источника происхождения средств.

Всегда проверять своих контрагентов, поскольку высокий уровень риска контрагента может стать основанием и для вашей проверки. Важно понимать, кто является вашим контрагентом и цель будущих деловых отношений, в частности, нет ли его в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Днипровский суд Киева 29 сентября 2023-го принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иски клиент банка заявил, что он нигде не подписывал условия использование кредитного лимита, поэтому считает, что ставка в 3,5% незаконная.

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