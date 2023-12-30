Банки передают информацию о счетах украинцев в налоговую: какие данные и когда могут возникнуть проблемы

Клиент Сенс Банк пожаловалась на то, что банк передал в налоговую неправильную информацию. По ее словам, она открыла счет физического лица, однако в налоговую поступила информация об открытии двух счетов ФЛП.

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В ответ в банке заявили: банк обязан передавать информацию об открытии счета физлиц (только информацию об открытии самого счета без каких-либо дополнительных данных). "То есть если другие банки не передавали, то они в данном случае нарушают данные постановления", – говорится в ответе Сенс Банка, опубликованном на специализированном форуме Минфин.

"Банк отправил в налоговую ложную информацию, что у меня как бы два счета ФЛП в вашем банке. На самом деле открывала только обычную карту физлица Wite. На горячей линии открестились, сказали, что ничего не знают и до свидания. При проверке налоговая будет иметь право пригласить выписку с этих счетов, которые я не смогу предоставить", - пожаловалась клиентка.

В банке считают: скорее всего, проблема именно в отражении этого счета в самом кабинете, поэтому здесь лучше проконсультироваться с налоговой. Данные требования изложены в Постановлении НБУ №162 от 29.07.2022 № 162 Об утверждении Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов во исполнение требований Налогового кодекса.

Банк обязан в установленном законодательством Украины порядке направить сообщение в соответствующий контролирующий орган об открытии/закрытии счета клиента — налогоплательщика согласно требованиям статьи 69 Налогового кодекса Украины. "По поводу связи с оператором, то вы можете сказать несколько раз "переведите на оператора" и бот Алла соединит вас. Также у нас есть другие каналы связи как например чат поддержки или видеочат", - добавили в Сенс. Банку.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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