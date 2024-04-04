Банки блокируют карты украинцев за нарушения: в НБУ рассказали, за какие действия закрывают счет

В Украине банки блокируют счета украинцев из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В НБУ отмечают: банки имеют право в одностороннем порядке разорвать сотрудничество с клиентом, однако когда для этого предусмотрены законом условия.

Как объясняют в НБУ в ответ на запрос OBOZ.UA, банк может прекратить отношения с клиентом согласно ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о предотвращении легализации). Это следующие основания:

если осуществление идентификации и/или верификации клиента, а также установление данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, невозможно или если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени;

или если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени; установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки клиента документов или сведений;

представление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение работников банка.

Кроме того, некоторые основания для расторжения договора банковского обслуживания в одностороннем порядке могут быть определены в условиях настоящего договора.

В случае выявления подозрительной финансовой операции банк во исполнение требований Закона о предотвращении легализации должен уведомить о такой финансовой операции Специально уполномоченный орган.

"Отказать клиенту в обслуживании в одностороннем порядке банк может исключительно при наличии оснований, определенных в статье 15 Закона о предотвращении легализации. Банк самостоятельно принимает решение об отказе клиенту в проведении финансовой операции или обслуживании, руководствуясь при этом требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и внутренними документами и с учетом риск-ориентированного подхода", - отмечают в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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