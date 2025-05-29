Фармацевтическое сообщество призывает президента не допустить срыва реформы и поддержать согласованный механизм регулирования рынка

Представители фармацевтического рынка Украины обратились с открытым письмом к президенту, правительству, парламентскому профильному комитету, Минздраву, Государственной регуляторной службе и Антимонопольному комитету с призывом сохранить аптечную инфраструктуру и не допустить разрушения системы обеспечения доступа к лекарственным средствам.

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В письме, подписанном представителями ведущих профильных ассоциаций, в частности АПАУ, Всеукраинской фармацевтической палаты, ВОМФАФР и региональных фармацевтических объединений, отмечается, что полностью поддерживается курс на прозрачное ценообразование, включая реферирование, декларирование цен, введение национального каталога и ограничение торговых надбавок.

Впрочем, как отмечают подписанты, введенные с 1 марта 2025 года ограничения, в частности полный запрет маркетинговых услуг, оказались нерыночными и чрезмерно зарегулированными, что уже привело к негативным последствиям: рост цен на препараты, сокращение ассортимента, замораживание инвестиций в аптечную сеть и риск перехода части оборота лекарств в теневой сегмент.

"Запрет маркетинговых соглашений не дал ожидаемого результата по снижению стоимости медикаментов, и поставил под угрозу финансовую устойчивость аптек", - говорится в обращении.

Фармацевты отмечают, что в течение трех месяцев совместно с Минздравом, ассоциациями, бизнесом и экспертами был наработан компромиссный механизм регулирования маркетинговых расходов - не выше 12% от объема розничной реализации. Этот подход, по их словам, получил поддержку большинства участников рынка, а также положительные выводы от Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы.

Впрочем, как отмечается в письме, 26 мая Минздрав обнародовал новую версию регуляторного документа, которая не обсуждалась с рынком и, по оценкам аптечного сообщества, была подготовлена в интересах одного из производителей. Участники рынка расценили этот шаг как "пренебрежение к деятельности аптечного сектора" и "умышленное затягивание процесса".

"По глубокому убеждению профессионального сообщества, стратегическое решение Президента Украины заключалось в снижении цены на лекарственные средства для граждан, а не разрушении аптечной инфраструктуры в стране", - говорится в обращении.

Фармсообщество призывает власть поддержать согласованную редакцию регулирования маркетинговых расходов, что обеспечит сбалансированность системы, прозрачность ценообразования и сохранение доступа населения к лекарствам, особенно в условиях войны.

Обращение подписали Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Всеукраинская фармацевтическая палата, "ВОМФАФР", "Кум Део") и Фармацевтическая Ассоциация Днепропетровской области.