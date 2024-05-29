Европейские правительства стимулируют граждан отказываться от сигарет в пользу бездымных никотиновых продуктов

Подавляющее большинство стран ЕС и Великобритания ввели подход к налогообложению никотиновой продукции по принципу "меньший ущерб — меньше налога". Следовательно, дифференциация акцизной нагрузки распределяется от самой высокой на обычные сигареты до самой низкой на ТВЭН и электронные сигареты.

Об этом говорится в статье "РБК-Украина".

Правительства европейских государств обеспокоены стремительным ростом числа курильщиков. По данным Всемирной организации здоровья, сегодня Европа занимает второе место в мире по распространению вредных привычек, ведь в регионе курят 25,3% взрослого населения. А уже к 2030 году европейский континент станет безоговорочным лидером по количеству курильщиков на планете.

Долговременные антитабачные запреты и ограничения существенного результата не дали, поскольку количество курильщиков в мире по меньшей мере не уменьшается. Поэтому в Европе было принято решение перейти к политике экономического стимулирования менее вредного потребления.

Первыми к преимуществам дифференцированного подхода в налогообложении различных никотинсодержащих продуктов пришли в Великобритании, где комитет Палаты общин Соединенного Королевства по науке и технологиям еще в 2018 году, опираясь на данные исполнительного агентства Public Health England, признал электронные сигареты на 95%. обычные, а табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭН) – на 90%.

Тогда же британские законодатели рекомендовали установить уровень налогообложения таких изделий в соответствии с их рисками для здоровья, чтобы побуждать людей к менее вредному потреблению. То есть электронные сигареты должны оставаться наименее налогооблагаемыми, обычные сигареты — больше всего, а ТВЭН занимать место между ними.

Позже преимущества дифференцированного подхода оценили в большинстве европейских стран, а аналогичные британским исследованиям меньший ущерб провели по заказу государственных органов Чехии, Румынии, Польши, Италии, Австрии, Португалии и других стран.

Сегодня страны Евросоюза могут определять механизмы налогообложения ТВЭН по своему усмотрению. Но Еврокомиссия рекомендовала устанавливать акцизы на эту продукцию по самым низким ставкам среди всех табачных изделий. Поэтому в государствах ЕС акцизы на ТВЭН в среднем на 66,3% ниже, чем на сигареты.

Как сообщалось, украинское правительство разработало и передало на рассмотрение Верховной Раде законопроект №11090, предусматривающий обновление графика повышения акциза на табачные изделия, а также перевод ставок их налогообложения в евро. Согласно документу, к 2028 году акциз на сигареты будет составлять 90 евро за 1000 штук, а ставка акцизного налога на ТВЭН – 72 евро. То есть дифференциал в Украине составит 20%, что будет полностью соответствовать современным европейским подходам.

Эксперты ОО " Институт налоговых реформ ", опираясь на европейский опыт, приводят главные аргументы в поддержку уменьшенных акцизных ставок для ТВЭН по сравнению с обычными сигаретами в Украине. Во-первых, ставки акциза на ТВЭН будут меньше сигаретных, однако они также будут расти до 2028 года и, согласно экспертным расчетам, доходы от которых составят 3,82 млрд грн в течение 4 лет за счет уменьшения нелегального рынка сигарет и переход потребителей на ТВЭН. . Во-вторых, в отличие от традиционных сигарет, рынок ТВЭН в Украине легален на 99,9%. В-третьих, меньший акциз на ТВЭН по сравнению с сигаретами и рост распространения бездымных продуктов приведет к снижению уровня нелегальной торговли сигаретами, которое выросло в Украине до рекордных 25% рынка.