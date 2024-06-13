Если Украина хочет развивать распределенную генерацию, то должна решить проблему задолженностей перед инвесторами в ВИЭ, – Савченко

Для реализации намерений Украины относительно активного строительства маневровой и "зеленой" энергетики нужно преодолеть долговой кризис на рынке электроэнергии, который является продолжительным и сдерживает инвесторов.

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Об этом заявила Ольга Савченко, партнер Юридической компании ALTELAW.

"Если мы хотим, чтобы действительно развивалась распределенная генерация, производство электроэнергии из возобновляемых источников, то так или иначе мы должны постоянно поднимать тему задолженности по выплатам производителям ВИЭ и думать, каким образом данную проблематику решать", – сказала Савченко.

По ее словам, не решение этой проблемы из-за отсутствия комплексного подхода и волевых решений со стороны государственных органов власти приводит к недоверию как от действующих, так и новых инвесторов в энергетику.

"Долги приводят к тому, что массово производители обращаются в суд с исками, чтобы добиться в таком порядке выплат за отпущенную энергию", – сказала Савченко.

Она отметила, что новые инвестиции в маневровую энергетику будут усложнены из-за долгов на балансирующем рынке, а в "зеленую" энергетику – из-за недоплат за сгенерированную в предыдущие годы и в 2024 году.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Европейско-Украинского энергетического агентства, ЕБРР после консультаций с инвесторами в возобновляемую энергетику не поддержал идею правительства об изменении существующего механизма поддержки отрасли, осуществляемого при участии компании "Укрэнерго".

ЕУЭА подчеркивает, что инвесторов отпугивает неизвестность, проблема системных долгов и частые намерения государственных органов власти изменить правила работы на рынке.