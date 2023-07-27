Если мы просто отстроим дома, и не привлечем инвесторов для создания новых предприятий – у нас будут города-призраки, – Смирнов

Эксрадник Министра внутренних дел и основатель проекта "Добробат" Ростислав Смирнов в интервью Telegraf рассказал о новом проекте – международном форуме RE:UKRAINE, посвященном восстановлению страны, который состоится в Киеве 28 июля

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"Международный форум RE:UKRAINE – о глобальном видении обновления Украины. Это дискуссия внутри страны. Потому что восстановление – это более широкий вопрос сейчас, не только о строительстве. Если мы просто отстроим дома, и не привлечем инвесторов для создания новых предприятий и рабочих городов – у нас будут города-призраки. Людей не вернешь только домами, им нужна работа и перспектива развития. Яркий пример – город Изюм, в котором до войны жило 50 тысяч человек, а сейчас – 10 тысяч. Поэтому это очень комплексный вопрос – в целом "перепридумывание" некоторых городов. Есть города на Востоке страны, которые имели градообразующее предприятие, которого больше нет – потому что полностью разрушено и восстанавливаться не будет. И нужно придумать, чем теперь будет заниматься город на 50 тысяч человек, где он будет работать, для чего это город? Обо всем этом нужно сейчас говорить" – подчеркнул Смирнов.

"RE:UKRAINE – это call to action: состоятся знакомства основных стейкхолдеров на этом рынке, а дальше мы будем говорить о самом горячем: стратегии восстановления Украины, инвестиционных возможностях и потребностях, практических планах восстановления украинских городов, инновациях. Начиная с регионального восстановления до макроэкономической – экономики в целом, о приходе инвесторов, привлечении международных компаний", – рассказал Ростислав Смирнов.

Форум станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США, в нем примут участие украинские и американские эксперты по дизайну и строительству и украинские члены правительства.

Одной из главных задач форума, кроме создания площадки для дискуссий и плана дальнейших действий, является создание бэк-офиса по восстановлению страны.