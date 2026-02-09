Если хотим сделать 'Укрзализныцю' финансово стабильной, должны ввести госзаказ на пассажирские перевозки, – Балеста

Одним из важных шагов для поддержания финансовой стабильности "Укрзалізниці" должно стать введение государственного заказа на пассажирские перевозки внутри страны.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста.

Во время воркшопа, который организовали Всемирный банк, ЕБРР и Минразвития, Балеста представил комплекс возможных краткосрочных и долгосрочных мер, направленных на развитие отрасли и улучшение финансового положения УЗ. Один из них – финансирование пассажирских перевозок за бюджетные средства.

"Одним из важных шагов для поддержания финансовой стабильности "Укрзалізниці" должно стать введение государственного заказа на пассажирские перевозки внутри страны. В первом квартале 2026 года должны представить решение, которое позволит компенсировать разницу между себестоимостью перевозок и действующими тарифами. Это станет первым переходным шагом к полноценной системе PSO в соответствии с европейскими стандартами", – отметил Балеста.

По его словам, такой подход станет одним из шагов стабилизации финансовой ситуации компании, сохранения непрерывности и доступности пассажирских перевозок. Он также создаст прозрачную основу для перехода к европейской модели заказа социально важных услуг.

Как известно, "Укрзалізниця" инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирки, которые достигли уже 20 млрд грн. В Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", – заявил министр экономики.