Металлургическая отрасль Европейского Союза по итогам 2025 года импортировала из России 5,08 млн т продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €2,08 млрд. Несмотря на многолетнее сокращение, объемы остаются значительными.

Наибольшая доля импорта приходится на стальные полуфабрикаты – 3,72 млн т, или 73% общего объема. Это на 18,3% больше по сравнению с 2024 годом, а расходы европейских потребителей на такую продукцию достигли €1,63 млрд. Основными потребителями полуфабрикатов среди стран ЕС в 2025 году были Бельгия, Италия и Чехия.

При этом импорт российских полуфабрикатов в ЕС может сохраняться и в дальнейшем, поскольку для отдельных позиций, прежде всего слябов, в санкционном режиме блока действует переходный механизм. Согласно разъяснениям Еврокомиссии и ответам на запросы Европарламента, поставки такой продукции разрешены в рамках поэтапно сокращаемых квот вплоть до 30 сентября 2028 года. Кроме того, запрет на импорт отдельной продукции, изготовленной в третьих странах с использованием российских полуфабрикатов, для некоторых кодов начинает действовать только с октября 2028-го. Именно поэтому, несмотря на общее ужесточение санкций, российские полуфабрикаты все еще могут оставаться в цепочках поставок европейской металлургии.

Значительные объемы импорта пришлись и на чугун, хотя поставки осуществлялись только в І квартале, до начала действия ограничений согласно санкциям: в январе-марте российские производители успели отгрузить в ЕС 696,99 тыс. т чугуна на €254,45 млн. Почти весь объем был направлен в Италию. Импорт российского сырья остается весомым для рынков Италии и Бельгии. И это особенно противоречиво на фоне слабой конъюнктуры в самой европейской металлургии: российские поставки продолжают занимать большую долю рынка в момент, когда европейские производители и без того работают в условиях слабого спроса и высокой конкуренции с импортом.

Как известно, издание "Украинская правда" провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, даже не находится под санкциями ЕС.

Ранее Германия призвала ЕС немедленно прекратить ввоз российских стальных полуфабрикатов, прежде всего слябов, которые до сих пор не полностью подпадают под санкции – по словам вице-канцлера, министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля, такая "лазейка" в санкционном режиме позволяет российским компаниям и в дальнейшем влиять на ценообразование в ЕС и ослабляет конкурентоспособность европейских металлургов.