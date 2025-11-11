ЕС рассмотрит варианты альтернативной финпомощи Украине – Reuters

В четверг, 13 ноября, Европейский Союз обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины. Речь идет о займе денег или более вероятном варианте – использование замороженных российских активов.

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Министры финансов ЕС встретятся в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока обязались покрыть потребности Украины на 2026-2027 годы и попросили Европейскую комиссию подготовить варианты того, как это сделать.

Подробнее об обоих вариантах финпомощи

Чиновник ЕС, близкий к переговорам, заявил, что документ Еврокомиссии с вариантами действий еще не готов, но существует только два реалистичных способа предоставить Украине 130-140 миллиардов евро.

Одним из них было использование замороженных российских активов, как предложила Комиссия. Россия в прошлом месяце заявила, что любой такой шаг будет незаконным, и пригрозила "болезненным ответом".

Большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. Вариант с замороженными активами будет означать, что ЕС заменит российские средства на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Европейской комиссией.

Деньги затем будут поступать Киеву, который будет возвращать заем только при условии получения военных репараций от России, что фактически делает заем грантом и делает российские репарации доступными до окончания войны. Этот вариант называется "Репарационным займом", поскольку он будет связан с уплатой репараций Россией.

Согласно этому соглашению единственным финансовым вкладом со стороны правительств стран Европейского Союза будет гарантирование кредитов, выданных Комиссией для Euroclear. Риск того, что гарантии будут использованы, очень невелик, поскольку правительства стран ЕС сами решают, когда разморозить российские активы.

Другой вариант заключался бы в том, чтобы правительства ЕС занимали средства на рынке, но это предполагало бы уплату процентов.

"Для них это гораздо менее привлекательный вариант, поскольку он увеличит уровень долга многих стран ЕС, которые уже имеют высокую задолженность, и повлечет уплату ежегодных процентов в течение срока действия кредита, или Украиной, которая вряд ли может себе это позволить, или ЕС", – сказано в статье.

Высокопоставленный чиновник ЕС считает, что лидеры ЕС выберут модель репарационного займа.

Что известно о возможности использования российских активов

Норвегия готова предоставить 100 миллиардов евро из своего суверенного фонда под залог, чтобы ЕС разрешил передачу Украине 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Передача активов пока заблокирована из-за Бельгии, которая опасается юридических рисков и хочет поделить их с другими странами ЕС.

Проблема заключается в том, что Евросоюз уже несколько месяцев пытается создать механизм передачи доходов или части активов России Украине, однако процесс заблокирован из-за позиции Бельгии, на территории которой хранится большинство российских денег.

По данным СМИ, США полностью поддерживают идею использования Европейским Союзом замороженных российских активов для поддержки Украины. Речь идет о 185 млрд евро, которые – без их конфискации – предлагает использовать Европейская Комиссия. Всего в Европе сейчас заморожены российские суверенные активы на около 210 млрд евро.

Словакия же не поддерживает ни одно из предложений Европейского Союза по использованию замороженных активов страны-агрессора России для помощи Украине. Дело в том, что по мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в случае реализации этих предложений так или иначе деньги пойдут на оружие и уже "никогда не вернутся".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за то, чтобы Евросоюз до конца года принял положительное решение об использовании замороженных активов России в пользу Украины. В частности, о выделении репарационного кредита в 140 миллиардов долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!