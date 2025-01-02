ЕС продолжает покупать металлопродукцию РФ, хотя ее можно заменить украинским импортом, – Зинченко

Украина очень зависит от внешней поддержки, а также позиций своих производителей на мировых рынках. Поэтому власти нужно активизировать усилия, чтобы усилить эти позиции, в частности – добиться отмены торговых ограничений в ЕС и США на нашу продукцию, а также ужесточения санкций против российской продукции.

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Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Заканчивается третий год войны, а Евросоюз за 10 месяцев этого года импортировал практически 5 миллионов тонн металлургического сырья из российской федерации, на сумму более 2,5 миллиарда долларов США! При этом они импортировали, например, 1 млн тонн чугуна. А из Украины импорт чугуна снизился. А могли бы покупать у нас – мощности украинских предприятий не дозагружены", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что Украина как будущий член ЕС имеет все возможности для замещения продукции не только российских производителей на европейском рынке, но и китайских и турецких. Но нужно активизировать усилия власти по укреплению наших позиций.

"Мы будущий член ЕС и очень важная поддержка для нас – это закупка украинской продукции. Потому что в ЕС все еще относятся к Украине как третьей стране, а не как будущему члену. Наши партнеры в ЕС могли бы помочь тем, что продолжили бы снятие пошлин и торговых ограничений на экспорт украинской продукции. Это важно в 2025 году и в последующих годах", – подчеркнул Зинченко.

Также, по его убеждению, очень важно вовлечь все украинские предприятия в финансирование из европейских фондов декарбонизации, чтобы украинская промышленность провела зеленую трансформацию аналогично европейской, и достичь отсрочки действия экологического налога СВАМ.

"То, что делает правительство, не все публичное. Есть усилия, сконцентрированные на военной помощи и финансировании. Но нужно увеличивать усилия по торговым переговорам, где наша позиция достаточно слаба. Переговоры по отмене торговых барьеров, отмене углеродной пошлины либо не ведутся, либо ведутся неактивно. То же – в Соединенных Штатах. Да, Украина не является сильным государством, которое может дискутировать на равных. Но все страны это делают и маленькие, и большие. То есть вопрос активных переговоров – это вопрос в наши посольства и Министерство экономики. Где активная позиция в защиту украинского экспорта, в поддержку украинской промышленности? К сожалению, даже публично вы ее не слышите, как и я ее не слышу", – резюмировал эксперт.

Ранее издание The Insider опубликовало исследование, что близкие к правителю РФ Владимиру Путину миллиардеры продолжают зарабатывать на экспорте товаров на Запад, минуя санкции. Для этого они используют лазейку, позволяющую компаниям работать на рынках ЕС, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В частности, миллиардные доходы от торговли с ЕС получают самые одиозные российские олигархи – Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Владимир Лисин.