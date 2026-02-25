ЕС призвали обратить внимание на коррупцию в ГП 'Леса Украины': опубликовано обращение к фон дер Ляйен

Институты Европейского Союза должны обратить внимание на деятельность ГП "Леса Украины" и, в частности, на его руководителя – Юрия Болоховца. Речь идет о фактах незаконного обогащения, а также злоупотребления служебным положением, о которых неоднократно сообщали украинские медиа.

Видео дня

Об этом говорится в обращении активистов EcoFactor к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Мы убеждены, что реальная европейская интеграция (Украины. – Ред.) невозможна без глубокого очищения государственного сектора от коррупционных практик. Украинское общество ожидает прозрачности, справедливости и ответственности", – говорится в опубликованном заявлении.

Далее публикуем полный текст заявления EcoFactor:

Президенту Европейской Комиссии

Урсула фон дер Ляйен

Уважаемая госпожа Президентка,

Обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в лесной отрасли Украины, в частности вокруг деятельности руководства государственного предприятия ГП "Леса Украины".

В публичном пространстве и среди профессионального сообщества неоднократно озвучиваются серьезные обвинения в адрес генерального директора предприятия – Юрий Болоховец.

Речь идет о незаконном обогащении, влияние на формирование и деятельность Наблюдательного совета предприятия, а также о многочисленных уголовных производствах в отношении подчиненных, связанных со злоупотреблениями служебным положением.

Отдельное беспокойство вызывают сообщения о: сборе неофициальных средств с работников системы;

непрозрачных закупках и тендерных процедурах с потенциальными многомиллионными убытками и откатами;

централизации управления, которая, по утверждениям представителей отрасли, усилила коррупционные риски;

резкий рост уголовных правонарушений в лесной сфере после кадровых изменений в руководстве.

Учитывая евроинтеграционный курс Украины и стратегическое значение реформ в сфере управления государственными ресурсами, считаем необходимым:

Обратить внимание институтов Европейского Союза на ситуацию в лесной отрасли Украины.

Инициировать независимый и прозрачный аудит деятельности ГП "Леса Украины" с привлечением европейских институтов или международных аудиторских структур.

Предоставить оценку соответствия корпоративного управления предприятия принципам прозрачности, подотчетности и антикоррупционным стандартам ЕС.

Мы убеждены, что реальная европейская интеграция невозможна без глубокого очищения государственного сектора от коррупционных практик.

Украинское общество ожидает прозрачности, справедливости и ответственности.

Просим Вас способствовать обеспечению международного контроля и поддержать принципы надлежащего управления в стратегической для Украины отрасли.