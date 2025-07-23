ЕС импортировал российской металлопродукции уже на 1 миллиард евро

Европейский Союз (ЕС) по итогам января-мая 2025 года импортировал 2,57 млн т (+1,1% г./г.) металлургического сырья российского происхождения на сумму в 1,06 млрд евро.

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Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Eurostat.

Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты: за 5 месяцев 2025 года в ЕС направлено 1,49 млн т полуфабрикатов на 681,93 млн евро. Крупнейшими потребителями полуфабрикатов из РФ являются Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Большие объемы импорта приходятся и на чугун: его закупили 696,99 тыс. т, и это на 68,5% больше, чем за такой же период в прошлом году. Выручка российских компаний ГМК от поставок на рынок ЕС соответствующей продукции составила 254,45 млн евро (+51,9% г./г.). Основные объемы направлены в Италию, Латвию и Бельгию.

Напомним, ЕС по итогам 2024 года импортировал из России 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС, в частности в прошлом году эта сумма превысила €2,5 млрд. Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, которые позволяют российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.