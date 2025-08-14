'Энергоатом' и 'Укргидроэнерго' не смогут дотировать тариф на электроэнергию для населения без рыночных цен, – Трохимец

После последнего пересмотра прайс-кэпов на рынке электроэнергии в Украине снова начала распространяться волна критики и мифов вокруг этого решения НКРЭКУ.

Однако, по словам Александра Трохимца, вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) и председателя комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, это не привело к росту цены на электроэнергию.

"Изменение прайс-кепов не означает автоматического роста цен и фактически не привело к существенному повышению", – объясняет эксперт.

Трохимец также развенчивает распространенный миф о том, что Украина имеет самые высокие цены на электроэнергию среди стран ЕС.

"Конечная цена электроэнергии для промышленности в Украине составляет 164 евро за МВт-ч, что соответствует среднему уровню по ЕС", – отметил он.

И добавил, что в отличие от многих европейских стран, украинская энергосистема разрушена россиянами, что дополнительно давит на рынок.

Он также подчеркивает, что крупная промышленность может уже сейчас заключать долгосрочные контракты с распределенной газовой генерацией и ВИЭ, однако не спешит это делать из-за отсутствия готовности частных инвесторов субсидировать промышленность.

По словам Трохимца, Регулятор принял единственное правильное решение в нынешних условиях – чтобы не допустить отключений потребителей.

Из-за войны Украина потеряла более 9 ГВт генерирующих мощностей, и сейчас продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления оборудования, поврежденного российскими атаками. Все доступные средства направляются на ремонт этих мощностей, чтобы обеспечить надежность энергосистемы Украины.

И наконец, наша страна выбрала дотировать население, а не промышленность, потому что обоих не потянет. Чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" могли поддерживать фиксированные, дотационные тарифы для населения, уровень цен на рынке должен покрывать реальные расходы генерации.

"Дополнительно оба производителя инвестируют значительные собственные средства в строительство защитных сооружений для энергетической инфраструктуры, что требует стабильного и предсказуемого финансирования", – отметил Трохимец.

Ранее политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда напомнил, что украинцы уже более 200 дней живут без отключений света. Он уверен, что это стало возможным благодаря пересмотру предельных цен на электроэнергию в вечерние часы.