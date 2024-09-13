Энергетики вернули свет в 98 населенных пунктах после непогоды – ДТЭК

Энергетики ДТЭК вернули свет более 17 тыс. семей в 98 населенных пунктах Одесщины и Днепропетровщины, которые были без электричества из-за непогоды.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетики ДТЭК оперативно ликвидировали последствия непогоды в Одесской и Днепропетровской областях.

В частности, они возобновили электроснабжение после непогоды, прошедшей в Одесской области в ночь на 12 сентября. Ремонтные бригады починили 15 воздушных линий, возобновили работу 361 трансформаторной подстанции и вернули электроснабжение для 15 тысяч семей в 81 населенном пункте.

В Днепропетровской области сильный ветер обесточил 2369 семей в 17 населенных пунктах. В восстановительные работы были привлечены 12 бригад энергетиков. Они возобновили работу 68 трансформаторных подстанций и 8 линий электропередач.

В общей сложности на этой неделе энергетики ДТЭК в Одесской и Днепропетровской областях возобновили работу 429 трансформаторных подстанций и 23 воздушных линий, вернув свет для почти 17,5 тыс. семей в 98 населенных пунктах.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.