Энергетики ДТЭК заживили критическую инфраструктуру Одесской области после российских обстрелов, – Кипер

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение критической инфраструктуры в Одесской области, обесточенные в результате массированных вражеских обстрелов.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

"Специалисты ДТЭК Одесские электросети восстановили подачу напряжения на объекты критической инфраструктуры в Одесском районе после вражеской атаки", – написал он.

Он также отметил, что за последние сутки энергетики вернули свет более 4,4 тысячам семей.

Кипер добавил, что сейчас 15 бригад энергетиков уже вторые сутки подряд работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное врагом и обеспечить электроснабжение каждого дома.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.