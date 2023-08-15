Энергетики ДТЭК ликвидировали последствия обстрелов и возобновили электроснабжение для 58 тысяч семей

За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет 58 тысячам семей в 48 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

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Об этом сообщили о ДТЭК.

С 7 по 13 августа энергетики ДТЭК вернули свет 58 тысячам семей в 48 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, которые остались без электроснабжения из-за вражеских обстрелов. Специалисты операторов систем распределения ДТЭК Сети восстанавливают сети, разрушенные врагом, только получающие разрешение от ВСУ и ГСЧС", - говорится в сообщении.

В Донецкой области энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет 49 тыс. семей, в Днепропетровской – 7 тыс., а в Одесской области электроснабжение возобновили для 2 тыс. семей.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,5 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в июле ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.