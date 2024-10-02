Энергетика Украины пострадала от нового российского обстрела: где нет света 2 октября

В Украине из-за боевых действий зафиксированы новые обесточивания в семи областях – Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Одесской. При этом от атаки "Шахедов" существенно пострадала Сумщина, без света осталась Шостка, возникали проблемы со связью. Часть потребителей уже запитали, но восстановительные работы продолжаются.

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Как сообщили в "Укрэнерго", в целом потребление тока в стране держится на уровне, соответствующем сезонным показателям. Графики отключений света применять не планируют, однако есть аварийные ситуации.

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в Сумской области. Было повреждено оборудование, в результате чего обесточено значительное количество потребителей. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после получения разрешений от военнослужащих. Сейчас часть потребителей уже заживлена, но работы еще продолжаются", – заявили в компании.

Кроме того, утром городской голова Шостки Николай Нога сообщал о массовом обесточивании и проблемах со связью в городе. Он призвал жителей пользоваться "Пунктами несокрушимости", где есть генераторы и можно зарядить мобильные телефоны.

Также Нога отмечал, что в Шостке возникли проблемы со связью. В целом по состоянию на утро 2 октября более 82 тысяч потребителей в этом районе и почти 90 тысяч по всей Сумщине, временно были без электричества в результате российского террора, уточнили в "Сумыоблэнерго".

По всей Украине из-за боевых действий и по другим причинам утром были полностью или частично обесточены 654 населенных пункта. В частности, по данным "Укрэнерго", из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Одесской областях.

В Министерстве энергетики добавили, что в Днепропетровской области в результате обстрела отключалась воздушная линия. Во время осмотра было обнаружено поврежденное оборудование.

В Донецкой области в результате ракетных обстрелов обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты. На момент инцидента в шахтах находилось 139 работников, все выведены на поверхность. Питание частично восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточены 75 абонентов в 2 населенных пунктах. В Черкасской области из-за падения обломков БПЛА обесточились подстанции.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС – с 10:00 до 16:00", – напомнили в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам стоит защитить свою технику от возможных скачков напряжения во время новых отключений света. Желательно не только выключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток. но и установить реле напряжения.

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