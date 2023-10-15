Энергетический комитет должен контролировать погашение долгов в энергетике, – Омельченко

В "Центре Разумкова" считают, что Комитету Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам следует следить за погашением долгов в энергетической отрасли.

Об этом написал в Facebook директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Только системное внимание к финансовым проблемам на рынке электроэнергии приводит к положительным результатам. Лишь два заседания парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства смогли остановить проблему накопления задолженностей в энергетике и даже начались небольшие выплаты ранее накопленных долгов", – написал он.

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В частности, "Энергоатом" с сентября начал оплачивать полностью ПСО за льготные тарифы для населения, даже с авансированием платежей. Компания выплатила 2 миллиарда долга и еще 2 миллиарда гривен выплатит до конца года. Однако в итоге задолженность сократится до 17 млрд. грн.

"Здесь руководству Энергоатома, а также Минэнерго и НКРЭКУ следовало бы принять во внимание действия "Укрэнерго", привлекающего кредит в ЕБРР на 150 млн евро и значительную часть этих средств направившего на погашение собственных задолженностей", – написал Омельченко.

Также он добавил, что вполне правильным является призыв "Энергоатома" к Регулятору об отмене прайс-кепов (ценовых ограничений - ред.) на рынке электроэнергии накануне зимы. Омельченко добавил, что это улучшит финансовые расчеты и оживит работу энергетических предприятий и компаний.

В итоге он добавил, что остановить накопление долгов это всего полдела, дальше нужно быстро и профессионально искать пути ликвидации проблемы задолженностей. "Если государство хочет иметь энергетику после этой зимы, то избегать решения проблемы долгов больше нельзя", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать" "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.