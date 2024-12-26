Энергетическая система Украины выдерживает постоянные обстрелы благодаря героической работе энергетиков, – Гриб

Энергетический сектор Украины демонстрирует чрезвычайную стойкость в условиях постоянных атак.

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Об этом заявила Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности.

По ее словам, энергетическая система Украины находится в чрезвычайном положении, но продолжает функционировать.

"Система энергетическая сегодня действительно находится в чрезвычайном состоянии. После трех лет обстрелов, практически постоянных, я вообще не понимаю, как мы еще выживаем. И это все благодаря нашим энергетикам", – отметила депутат.

Депутат также отметила важную роль министра энергетики и его ведомства в координации усилий по восстановлению и защите энергетической инфраструктуры.

"И здесь хочу поблагодарить также министерство энергетики. Потому что, знаете, столько обстрелов, сколько выдерживает сейчас наша энергетическая система, и мы постоянно все же пытаемся предоставлять эти услуги нашим людям, это просто подвиг", – подчеркнула она.

Напомним, в среду, 25 декабря Россия снова атаковала Украину. Ключевой целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура. Всего оккупанты запустили по Украине более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов.