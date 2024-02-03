'Энергетическая компания Украины' призвала отменить спецобязательство по экспорту электроэнергии

Государственное предприятие "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) призвало к отмене спецобязательства по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО – ред.).

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Об этом заявил глава госпредприятия Виталий Бутенко.

"Мое собственное профессиональное мнение, что нет смысла держать (действие экспортного ПСО – ред.). Оно, возможно, имело смысл в 2022 году, когда была очень большая разница между ценами, поэтому было логично", – сказал он.

Глава "ЭКУ" отметил, что сама структура ПСО, она очень не корректна трейдерам, экспортерам и импортерам.

В частности, из-за этого механизма сегодня почти нет экспорта, потому что он ничего не приносит, а во-вторых "душит" возможность свободного трейдинга, экспорта/импорта.

"Поэтому, на мой взгляд, в принципе он точно уже не актуальный и вообще как инструмент не нужен, потому что это не соответствует европейской практике", – подчеркнул Бутенко.

Напомним, с 2022 года в Украине продолжает действовать "экспортное ПСО", по которому компании-экспортеры платят 80% от своей прибыли "Гарантированному покупателю" в качестве "услуги по обеспечению безопасности снабжения электрической энергией".