ЭКУ настаивает на установлении предельных цен на электроэнергию по европейскому образцу

Отмена предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках остается ключевым вопросом для синхронизации украинского энергетического рынка с европейским. Об этом заявил начальник регулятивного отдела АО "Энергетическая компания Украины" Егор Гречушкин.

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"Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос. Наша позиция - отменить предельные цены на рынке на сутки вперед, на внутрисуточном рынке, на балансирующем рынке", - заявил Гречушкин.

В ЭКУ подчеркивают: в случае невозможности полной отмены прайс-кэпов, они должны быть приведены в соответствие с техническими уровнями, которые применяются в Европейском Союзе.

"В случае, если это невозможно, то установить их на уровне, которые установлены в Европейском Союзе, так называемые технические уровни, то есть максимальные цены на сутки вперед - это 4 тысячи евро мегаватт, а на внутрисуточном и балансирующем рынке на уровне 9 тысяч 999 евро мегаватт-час. Ну, и как бы идем с этой позицией. Мы от нее не отказываемся. Уже неоднократно это обсуждали, поэтому наша позиция такова", - отметил Гречушкин.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что дефицит электроэнергии летом можно предотвратить, если Нацкомиссия (НКРЭКУ) вовремя пересмотрит ценовые ограничения на рынке электроэнергии.